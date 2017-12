Místo biatlonu stolní fotbálek. Závěrečný program v Annecy se týká jen Puskarčíkové s Vítkovou

V minulých sezonách si fanoušci zvykli na velké úspěchy českého biatlonu, účast reprezentantů ve všech závodech byla samozřejmostí. Jenže v novém ročníku je zatím mnohé jinak, a závody pro ty nejlepší, tedy s hromadným startem se dnes týkají jen dvou biatlonistek. Ostatním Světový pohár ve Francii skončil a chmury z nepovedených představení zahánějí hraním stolního fotbalu. Annecy/Francie 8:47 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková do závodu s hromadným startem, skoro všichni ostatní mají volno | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

České biatlonisty na hotelu po večerech baví fotbalová utkání, ve kterých střílí góly umělohmotní panáčci spojení kovovou tyčí. Při návštěvě z Radiožurnálu právě zuřivě bojovali Markéta Davidová s Ondřejem Moravcem.

Biatlonisté budou po sedmi letech chybět v závodě s hromadným startem. 'Děláme maximum,' říká Krčmář Číst článek

„Naštěstí mám tu vlastnost, že nepotřebuju vyhrát, takže v klidu odejdu s prohrou a nic mi to nedělá. Jiní to mají nastavené jinak a je jich tu dost, ale nebudu jmenovat,“ smál se Ondřej Moravec.

Mnohem soutěživější je Moravec na biatlonových tratích, jenže tam dneska tyhle vlastnosti neprodá, do závodu s hromadným startem se stejně jako jeho kolegové nedostal, a tak budou poslední den Světového poháru ve Francii slabou adrenalinovou náhražkou duely ve stolním fotbale.

Tedy netýká se to Evy Puskarčíkové, ta snad zatraktivní z českého pohledu chudší neděli, díky pětadvacáté příčce ze stíhačky se nakonec těsně probojovala mezi nejlepší třicítku.

„Nejdřív mi psal přítel, že předběžně počítá, že by to mělo vyjít. Pak se přiřítil Bimbo (Michal Krčmář) do buňky, že taky počítal. Říkala jsem si, že by to mohlo vyjít, když už se shodli dva,“ usmívala se Eva Puskarčíková.

„Před závodem to úplně neřeším, jestli potřebuju tolik a tolik bodů, abych na sebe nevyvíjela tlak. Čekám, jak to dopadne,“ vysvětluje.

Výsledkem složitých počtů je každopádně dvojnásobná česká účast v dnešním závodě, na startu se Puskarčíková potká s Veronikou Vítkovou.

„Jsem ráda, že jsem se nominovala a doufám, že najdu ještě nějaké síly a dokážu tam o něco bojovat,“ věří Vítková před závodem s hromadným startem žen, který začíná v 11:45.