Místo ledovce posilovna. Samkové komplikují přípravu přívaly sněhu i vykloubené rameno

Rakouský ledovec Pitztal zasypal v předešlých dnech až metr sněhu a to trochu zkomplikovalo trénink Evy Samkové na únorové olympijské hry v Jižní Koreji. Šampionka z Her v Soči musela v Tyrolsku zvolit náhradní plán - posilovnu v nedalekém Imstu. Imst/Rakousko 9:20 7. listopadu 2017

Místo toho, aby se proháněla ve snowboarcrossové trati v nejvýš položeném rakouském zimním středisku, počítá Eva Samková naposilované kilogramy. Dopoledne sice zvládla pár jízd, ale jen rekreačních, a tak ji pak čekalo hledání otevřené posilovny v údolí, což se nakonec povedlo.

„Dneska jsem udělala asi čtyři jízdy, ale zas bylo úžasně. Prašan byl až po prsa, bylo to neskutečné,“ těšila se pro Radiožurnál z podmínek na Pitztalu Eva Samková.

Trénovat se ale nedalo. „Trénovali jsme spíš na obědě v bufetu, na kopci to bylo spíš o volném ježdění,“ doplňuje trenér Marek Jelínek s tím, že by po pondělním odpočinkovém ježdění měla dnes být snowboardcrossová trať připravená.

Olympijská šampionka se ale na svahu bude muset trochu krotit - stejně jako v posilovně. „Před čtrnácti dny na Stelviu mi vypadlo rameno. Bylo hnusně, ale jezdili jsme jen start a já jsem udělala chybu. Spadla jsem a vypadlo trošku víc než normálně,“ prozrazuje Eva Samková, že se jí problémy s hypermobilními klouby nevyhnuly ani v přípravě na olympijské hry.

Na operaci s levým ramenem byla před rokem a půl, to pravé přijde na řadu možná na jaře.

„Na to pravé se čeká, že bude v prčicích a operuje se. Ale teď na operaci nejdu, nestihlo by se to do olympiády. Teď na tom musím víc makat,“ říká v rakouské posilovně jedna z tváří projektu olympijský rok Eva Samková.