České běžkyně obsadily ve štafetě osmé místo. Mistryněmi světa jsou Norky, obhájkyně propadly

České běžkyně na lyžích zajely na mistrovství světa nejlepší štafetu od Sappora 2007. Čtveřice Kateřina Razýmová, Petra Nováková, Kateřina Janatová a Petra Hynčicová skončila v Oberstdorfu osmá. Na světový trůn se v závodě na 4x5 kilometrů vrátily Norky, tentokrát ve složení Tiril Udnes Wengová, Heidi Wengová, Therese Johaugová a Helene Marie Fossesholmová. Naopak selhaly obhájkyně titulu Švédky, které obsadily až šesté místo. Oberstdorf 16:25 4. března 2021

Štafetu skvěle rozjela Razýmová, která po prvním klasickém úseku předávala na prvním místě.

„Takový průběh závodu jsem si přála. Ze začátku mi sice lyže tolik nejely, ale pak se zapracovaly a byly výborné do stoupání. Cítila jsem se dobře, chtěla jsem startovní pole roztrhat, což se mi podařilo. Když člověk jede na dobré pozici, tak mu to ještě dodává síly. Díky tomu jsem si spravila chuť po minulém závodu,“ uvedla Razýmová v tiskové zprávě. Na volné desítce byla zklamaná z 25. místa.

Nováková se snažila udržet Norky Heidi Wengové a Rusky Julie Stupakové, ale v závěru prvního dvouapůlkilometrového okruhu odpadla a v tom druhém jí došly síly. Propadla se na osmé místo. O další příčku pak klesla Janatová, ale finišmanka Hynčicová dostala Češky na osmé místo před Kanadu.

„Šla jsem do toho s cílem předjet Kanaďanku a pokusit se dotáhnout i na další štafety. Švýcarku jsem měla na dohled, ale ta půlminuta ztráty už byla příliš. S výsledkem dneska můžeme být spokojené. Kačka to rozjela skvěle a my ostatní jsme tam nechaly všechno, co jsme mohly,“ řekla finišmanka.

V elitní desítce byly na MS Češky naposledy před čtrnácti lety, kdy ještě s Kateřinou Neumannovou obsadily pátou příčku. Na předchozích dvou šampionátech doběhly jedenácté. Stejné umístění si odvezly ze ZOH 2018. V první desítce skončily na velké akci naposledy na zimních olympijských hrách 2014 v Soči, kde obsadily desáté místo.

„Jsem spokojený, konečně se nám podařilo opustit ta jedenáctá místa. Jen je potřeba si přiznat, že dneska bylo možné jet i o sedmé místo, kdybychom se Švýcarkami vydrželi o trochu déle, ale i tak je osmé místo super,“ radoval se trenér Jan Franc.

Norky o sedmém štafetovém světovém zlatu rozhodly na třetím úseku, kdy vítězka skiatlonu a volné desítky Therese Johaugová utekla o 20 sekund Rusce Taťjaně Sorinové. Johaugová získala třináctý světový titul, čímž se na třetím místě historických tabulek vyrovnala krajanovi Petteru Northugovi.

V sobotu bude mít na klasické třicítce šanci dotáhnout druhou Jelenu Vjalbeovou z Ruska, která má čtrnáct zlatých. Tabulkám vévodí osmnáctinásobná šampionka Norka Marit Björgenová.

Rusko udrželo stříbrnou pozici. Bronz získaly Finky, když Krista Pärmäkoskiová v cílové rovince porazila Američanku Jessie Digginsovou. Boj o medaile se překvapivě odehrával bez Švédek, které byly bez šance od druhého úseku, kdy Charlotte Kallaová nabrala ztrátu minutu a půl a předávala jako devátá. Medailistky z volné desítky Ebba Anderssonová a Frida Karlssonová posunuly Seveřanky jen na šesté místo. Na vítězné Norky ztratily švédské lyžařky rovné dvě minuty.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu (Německo):

Běh na lyžích:

Ženy - štafeta 4x5 km: 1. Norsko (T.U. Wengová, H. Wengová, Johaugová, Fossesholmová) 53:43,2, 2. Rusko (Kirpičenková, Stupaková, Sorinová, Něprjajevová) -26,6, 3. Finsko (Joensuuová, Matintalová, Roponenová, Pärmäkoskiová) -46,2, 4. USA -47,0, 5. Německo -1:06,4, 6. Švédsko -2:00,0, 7. Švýcarsko -2:49,2, 8. ČR (Razýmová, P. Nováková, Janatová, Hynčicová) -3:04,3, 9. Kanada -3:42,1, 10. Japonsko -5:30,0.