VIDEO: Běžkyně na lyžích Beranová se řítila první do cíle, pak ji ruská soupeřka poslala na zem

Zdálo se, že běžkyni na lyžích Terezu Beranovou už nemůže o titul mistryně světa do 23 let nic připravit. Ve finiši sprinterského finále ukázala všem soupeřkám záda a suverénně si jela pro zlato. Jen pár metrů před cílovou páskou ji ale Ruska Anastasia Falejevová poslala nešťastným kontaktem k zemi a česká reprezentantka skončila bez medaile. A ani to ještě nebyl konec bláznivého závěru závodu. Vuokatti 10:57 12. února 2021

„Celý den jsem věřila, že můžu vyhrát. V kvalifikaci i v rozjížďkách to šlo poměrně lehce. Ve finále až do cílové rovinky taky, ale pak mi soupeřka, která přecházela do jiné stopy, kopnula do patky lyže. Já jsem nestihla zapíchnout hůl, takže jsem se neměla o co opřít a spadla jsem,“ popsala Beranová na svazovém webu.

Dvaadvacetiletá lyžařka vyhrála ve finském Vuokatti kvalifikaci, čtvrtfinále i semifinále. Nejrychlejší byla i v souboji o medaile, ale jak se ukázalo po závodě, neslavila by, ani kdyby se kolizi s Ruskou vyhnula.

Beranová totiž sama v jednom ze soubojů v předchozím průběhu finále zablokovala Švédku Louisu Lindstroemovou, za což byla rovněž diskvalifikována. Česká reprezentantka tak figuruje v oficiální výsledkové listině na pátém místě.

Další šanci na medaili má Beranová už v pátek, kdy běží ženy do 23 let závod na deset kilometrů volně. Šampionát potrvá do neděle.