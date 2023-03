Sáblíková po zisku světového bronzu: Jsem ráda, že neodjedu s prázdnou, pětka bude masakr

Česká rychlobruslařka s napětím sledovala poslední rozjížďku až do posledního okruhu. Poté propukla u ní, ale i trenéra Nováka velká radost, protože Martina Sáblíková získala bronz na trati 3000 metrů. V cíli pak pro Radiožurnál Sport prozradila, jakou zvolili s koučem taktiku a co očekává od nedělního závodu na 5000 metrů. Heerenveen 21:45 2. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková si dojela v Heereveenu pro bronz | Foto: Peter Dejong | Zdroj: ČTK

Martina Sáblíková, medailistka z mistrovství světa. Jak se to poslouchá v roce 2023?

Dobře, zatím mi to ještě asi ani nedošlo.

Kdy jste začala věřit tomu, že bronzovou medaili získáte?

Čekala jsem až do konce, protože poslední dvě závodnice, které jely po mně, dokáží vyrovnaná kola držet až do závěru. Když jsem viděla, že jezdí zezačátku kola pod 31 vteřin, tak jsem věděla, že pokud to udrží, tak půjdou přese mě. Ještě dvě kola před cílem to nebylo jasné.

Co na vás během jízdy křičel trenér Petr Novák?

Měli jsme to rozvržené jasně, protože jsem měla skvělou soupeřku, což bylo vidět celý závod. Šlo o to, neztratit s ní kontakt. Většinou jsem v posledních kolech rychlejší, takže plán byl držet se jí, co nejdéle a v momentě, kdy už jsem jela kolo rychleji než ona, tak na mě Petr zakřičel, že jsem rychlejší. To byl ten motor, kdy člověk zabírá ještě víc, protože cítí, že by soupeře mohl porazit. Když se zvonilo do posledního kola a Petr hlásil, že jedu na 3:58, tak jsem věděla, že budu třetí a čekat na poslední dvojici.

Jak si této medaile ceníte?

Jsem ráda, že odtud neodjedu s prázdnou. Jela jsem si sem užít atmosféru, užívala jsem si to i na startu, ale pak mi došlo, proč tam stojím a nechci zklamat diváky. Doufám, že jsem jim to vrátila a byli rádi, že dorazili.

Mezi fanoušky byla i vaše maminka, která zahodila berle a celý závod vás povzbuzovala. Jak jste si to užívala před touto kulisou?

Atmosféra tady je neuvěřitelná. Pokud je člověk na startu ve vyprodaném Heerenveenu, tak už nechce zažít nic jiného. I když jdu na start a jsem hodně nervózní kvůli těm lidem, tak se hodně těším. Jsou to smíšené pocity toho, že se bojím, těším, chci tam, nechci tam, přeju si, aby bylo po závodě, ale pak to chci všechno prožívat zase znovu. Kromě mamky tady bylo i spoustu českých vlajek, což je před startem krásné, ale zároveň velká zodpovědnost.

Máte medaili v kapse, jak moc se s tím vědomím těšíte na nedělní závod na 5000 metrů?

Bude to hrozné peklo. Včetně těch, kteří byli přede mnou a těsně za mnou, tak bude záležet na losu a je to hodně otevřené. Netroufám si říct, že budu bojovat o placku. Bude to neskutečný masakr. Kdo to vydrží, tak jí může získat.

