‚Sjezdy jsou tu fakt rychlé.‘ Davidovou a další biatlonistky čeká na mistrovství světa sprint

Na mistrovství světa v německém Oberhofu budou biatlonistky bojovat o medaile ve sprintu na 7,5 kilometru. Jako první z českých reprezentantek se na trať vydá se startovním číslem tři Markéta Davidová.

„Tady je to hodně nevyzpytatelné, a to i kvůli větru, protože občas foukne méně a občas více. Uvidíme, jak to s tím počasím bude vypadat,“ řekla k nevyzpytatelným podmínkám v Oberhofu Markéta Davidová, která si právě ve sprintu připsala v letošní sezoně dosavadní nejlepší výsledek, když na prosincovém Světovém poháru v Hochfilzenu skončila druhá.

Na místním stadionu se ale bude muset stejně jako ostatní závodnice vypořádat s náročným profilem trati, na které se střídají náročná stoupání i rychlé sjezdy.

„Jasně že člověk musí jet naplno nebo i riskovat. Sjezdy jsou tu rychlé, nejsou nebezpečné, protože kdyby to byl led, bylo by to něco jiného, ale jsou fakt rychlé.“

Ideální trať

Komu by pak mohla trať rozhodně sedět, to je nejmladší členka české reprezentace Tereza Voborníková.

„Mám tenhle typ tratí hodně ráda, do kopce mi to sedí. Nejsem silový typ na roviny, nemám na to výšku ani sílu. Jsem ráda, že mistrovství světa je na téhle trati, a ne třeba v Ruhpoldingu,“ říká dvaadvacetiletá česká biatlonistka, která si teprve předevčírem odbyla na mistrovství světa svoji premiéru. Do cíle prvního úseku smíšené štafety ji přitom hnalo v bouřlivé atmosféře téměř 20 tisíc diváků.

„Je to hezké, ale zároveň si člověk připadá jako zvířátko v cirkuse. Když pak jedu závod, tak to naštěstí vůbec nevnímám, takže nevím, jestli je tam pět lidí nebo pět tisíc,“ popsala Tereza Voborníková, po které na trať sprintu vyjedou z českých reprezentantek ještě Lucie Charvátová, Eliška Václavíková a Tereza Vinklárková.

Závod začne ve 14 hodin a 30 minut a na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte celý v přímém přenosu. Radiožurnál pak nabídne pravidelné reportážní vstupy.