Mít víc lidí znamená, že si některý nezazávodí, uvedl trenér Málek k nominacím na šampionát v biatlonu

Už ani ne měsíc zbývá do domácího mistrovství světa v biatlonu. Čtyři Češi a čtyři Češky budou mít jistou nominaci už po aktuálním Světovém poháru v Ruhpoldingu. Zatímco mezi ženami je o Davidové, Voborníkové, Jislové a Charvátové jasno, u mužů se situace komplikuje, protože adeptů na nominaci je celá řada.

„Myslím na to, trenéři nám to dost předhazovali, už je tam cítit tlak,“ říká Tomáš Mikyska, ale podle Michala Krčmáře to nutně není špatně. „Ten tlak posouvá závodníka k lepšímu výkonu. Pokud na sebe budeme vzájemně tlačit, neustále nás to bude posouvat dopředu, podívejme se na Nory, jak jim to pomáhá,“ srovnává.

Norové jsou teď na prvních pěti místech průběžného pořadí Světového poháru. Češi mají k takové dominanci daleko, ale celkové hodnocení elitního seriálu je i pro ně důležité.

Podle interních nominačních kritérií právě z něj vzejde trojice mužů pro šampionát v Novém Městě. Michala Krčmáře velmi pravděpodobně doplní Jakub Štvrtecký s Jonášem Marečkem. Čtvrtého pak určí podle vlastního mínění trenér Michael Málek a vypadá to na Tomáše Mikysku, který po operaci kolena začal závodit až po Vánocích, a logicky tak nemá dostatek bodů.

„Doufáme, že nám pomůže právě při těchto týmových soutěžích,“ uvedl Málek na Mikyskovu adresu.

Do nich se zapojil také Vítězslav Hornig, který v Oberhofu i Ruhpoldingu střílel rychle a také naprosto přesně, bez jediného dobíjení, a tak si i on říká o nominaci na domácí světový šampionát, byť by se třeba soustředil právě jen na štafetu. „Byl bych za to rád, ale tohle je na trenérech, jak to budou vidět. Ten tým je poměrně široký, co si o to mistrovství světa můžeme rozjíždět,““ říká Hornig.

Právě takzvané rozjíždění na konci ledna na mistrovství Evropy rozhodne o složení zbytku českého týmu pro Nové Město.

Kromě Horniga jsou ve hře také Adam Václavík s Mikulášem Karlíkem. Češi smí nominovat až sedm mužů, ale na start smí v každém závodě maximálně čtyři. Málek se kloní spíš k obvyklé pětičlenné nominaci, „Když tam máte pět lidí, tak jeden bude vždycky čekat na start. Mít tam víc lidí, tak se může stát, že si některý nezazávodí. Mají si to vyjet sportovci v tom základu čtyř až pěti lidí a není pak co řešit,“ uzavírá trenér českých biatlonistů Michael Málek.

