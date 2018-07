Mladí snowboardcrossaři shánějí peníze na juniorské mistrovství světa, pomáhá jim i Eva Samková

Celkem deset českých snowboardcrossařů může letos závodit na juniorském mistrovství světa, ale má to jeden háček. Chybějí peníze. Šampionát totiž hostí na přelomu srpna a září Nový Zéland, a tak tým, ze kterého vzešla i olympijská vítězka Eva Samková, shání finance i přes internetovou sbírku. Praha 16:00 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí čeští snowboardcrossaři. | Zdroj: Czech SBX team

„Jsem ráda, že to takhle pokračuje. Je na hraně, jestli to vyjde. Já doufám, že to dopadne. Všichni se snažíme, aby to klaplo a mohli tam odjet, protože hrozně makají a myslím, že si to zaslouží,“ povídá zlatá a bronzová olympionička Eva Samková, která je jednou z hlavních tváří nejen českého snowboardcrossu, ale i zimních sportů obecně.

Cílová částka, kterou se tým snaží na webu hithit.com vybrat, je 600 tisíc korun a kdokoli tam může přispět koupí různých drobností, ale i věcí z olympijských her v Jižní Koreji. Pokud se při těchto sbírkách nevybere koncová částka, všechny peníze se vrací.

„Myslím, že s tou myšlenkou přišla Evka, protože už s tím měla nějaké zkušenosti. Když jsme na jaře zjistili, jaké možnosti s financováním juniorů má, tak jsme sezvali rodiče potenciálních účastníků a samotné účastníky a s nimi jsme se společně domluvili a rozhodli, že zkusíme získat peníze i touto cestou,“ říká trenér Marek Jelínek.

„Z mého pohledu je to důležité, protože si pamatuji, že na svém prvním juniorském mistrovství světa jsem vyhrála a díky tomu se mohla trochu nastartovat moje kariéra,“ doplňuje Eva Samková trenéra Marka Jelínka.

Eva Samková vzpomíná na juniorský světový šampionát z roku 2010, který hostila shodou okolností stejně jako letos novozélandská Cardona. Česká závodnice tam v sedmnácti letech dominovala, ukázala svůj velký potenciál a necelé čtyři roky poté se v Soči radovala z olympijského zlata

„Mistrovství světa juniorů je pro snowboardcrossaře samozřejmě vrcholem jejich snažení a trénování. Pokud se na něj nominují a potom se jich zúčastní, tak při případném úspěchu mohou počítat s určitou podporou od státu a jejich kariéra může pokračovat dál,“ mluví Marek Jelínek o tom, že pokud během doby v juniorské reprezentaci závodníci nepředvedou na vrcholných akcích zajímavý výsledek, tak to většinou ani s pomocí rodičů nedokážou ufinancovat a jejich sportovní kariéra většinou končí, ještě než přejdou do dospělé kategorie. A tomu chce i s pomocí internetové sbírky český snowboardcrossový tým zabránit.