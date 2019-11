Lyže s ‚chlupatou‘ skluznicí. Běžky s mohérovým pásem jsou novým trendem

Možná i vy patříte mezi příznivce běžeckého lyžování a plánujete v zimě vyrazit do stopy. Pokud by vás od toho zrazovalo, že neradi mažete a následně seškrabujete stoupací vosky, máme pro vás tip. Můžete si pořídit běžky s mohérovým pásem ve stoupací komoře skluznice, díky kterému vám lyže při výšlapu do kopce nepodklouzávají. Praha 16:55 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mohérové pásy na skluznicích běžek | Foto: Repro YouTube

Když se člověk na skluznici klasické lyže podívá, na první pohled ho zaujme takový kožíšek. Z jedné strany je to hebké, když ale člověk hladí proti srsti, tak je to podobné jako s krátkosrstým psem. Co to vlastně je?

„Je to novinka, která je v posledních dvou třech let už poměrně dost rozšířená. Skluznice na spodní straně lyže je vyseknutá a do toho prostoru je daná mohérový pás. Podobný nebo v podstatě totožný, jako máte na skialpových lyžích. Akorát upravený do tvaru výseku,“ popisuje Radiožurnálu šéf jednoho pražského skicentra Martin Vítek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lyže s mohérovým pásem na skluznici - to je běžkařský trend posledních let. Natáčel reportér Radiožurnálu Jan Suchan

„Na lyži se to používá místo stoupacího vosku,“ doplňuje.

Když si vyberu lyže s takovýmto chlupatým pásem na skluznici, neznamená to, že už je nemusím vůbec mazat. Úplně se toho nezbavím, ale minimalizuji to.

„Důležité je stále lyži mazat na skluz, což je důležité, abyste se pěkně svezli. I na ten mohérový pás jsou přípravky, impregnace, které zamezují tomu, aby pás namrzl a aby se tak rychle nepoškozoval,“ popisuje Vítek.

Svěřenci chodí místo do hospody do kostela. Trenér Bauer si zvyká u polské reprezentace Číst článek

Ale není to jediná údržba, kterou tahle novinka vyžaduje, upozorňuje, i když to není údržba každodenní, jako když mažete a následně seškrabáváte vosk ze skluznice…

„Jak postupně jezdíte třeba v lese, tak se ve stopě objevují nečistoty – stoupací vosky, klistry i špína jako jehličí a podobně – tak se to může dostat do mohérového pásu, pak můžete mít pocit, že už je starý a že fungoval lépe. V tu chvíli je nutné pás vyčistit, samozřejmě jsou na to čisticí prostředky,“ dodává Vítek.

Běžky s mohérovým pruhem na skluznici se vyrábějí pro děti i dospělé, používají je prý začátečníci i někteří profesionálové na dálkových bězích, takzvaných laufech, a pokud jde o cenu, je srovnatelná s klasickými lyžemi.