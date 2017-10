Účast na olympiádě je v ohrožení, tréninkový výpadek je gigantický, přiznala Koukalová

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Účast Gabriely Koukalové na olympiádě je ohrožena a začátek sezóny nestihne určitě. I o tom mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál

„Když budu upřímná, tak určitě může být ohrožena moje účast na olympiádě. V tuhle chvíli ale není nic jasné, ale já stále věřím,“ uvedla pro Radiožurnál v rozhovoru Koukalová, která je jednou z tváří projektu Radiožurnálu Olympijský rok.

„Je mi jasné, že nestihnu úplně začátek sezóny, ale pořád moje myšlenky směřují směrem k olympiádě. Doufám, že budu schopná se tam předvést ve formě,“ dodává.

„Pravdou je, že vlastně tréninkový výpadek není velký ale v tuhle chvíli spíš gigantický. Jsem sama zvědavá, jestli se budu ještě schopná zmátořit,“ řekla o svém tréninkovém manku česká biatlonistka.

„Já si uvědomuju, že sport je nádherná věc. Já ho miluju, a proto ho celý život dělám, ale určitě to není nic, na čem by třeba závisel život, takže beru to jako takovou příjemnou životní etapu,“ vysvětluje mistryně světa ze sprintu.

„Prostě teď se uvidí, na co ještě mám, co je ve mně a jestli budu schopná vydržet a nějak se zmátořit,“ má jasno Koukalová

Koukalovou trápí už přes tři měsíce problémy s lýtky, kvůli kterým nemohla naplno trénovat. Světový pohár biatlonistů začíná 26. listopadu v Östersundu a zimní olympiáda v Koreji pak 9. února 2018.