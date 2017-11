Na fotbalistu jsem moc těžký a tlustý, směje se Hirscher. Doktoři mu zakazují i venčení psů

„Jezdíme tu všichni dohromady v jednom autobuse. A teď sedíte a říkáte si: Kdo je tohle? Aha, to budou asi atleti z Trinidadu a Tobaga. To jsou ti kluci, co asi nikdy neviděli sníh naživo. A tohle by mohla být plavkyně. Být mezi nimi je ocenění pro celé alpské lyžování,“ vyprávěl Radiožurnálu Rakouský lyžař Marcel Hirscher.

Máma se bála, že se zraním o nábytek, vzpomíná Comaneciová. Ve čtrnácti měla tři olympijská zlata Číst článek

- A jak si myslíte, že vypadáte vy?

- Já? Nevím, netuším. Vy jste sportovní novinář. Tak mi řekněte, jak vypadám?

- Třeba jako fotbalista.

- Na to jsem moc těžký a tlustý.

Marcel Hirscher se směje. Tréninkové dávky jako vzpěrači si nemůže dovolit, trápí ho kotník a jeho doktor by z něj asi neměl radost, když by viděl, jak lyžař jde na pódium, musí i po schodech.

„Co dělám teď? V posledních týdnech nic. Absolutní nic. Chodím ven se psy. Ale doktor mi řekl: ‚Tohle je moc, dělej toho ještě méně. Měl jsi zlomenou nohu‘," vypráví.

Soška za mezinárodní ocenění teď ale zatížila Hirscherův kotník, a také autobus plný sportovců z celého světa.

Ceny Asociace národních olympijských výborů (ANOC): Evropa:

Nejlepší žena: Sarah Sjöströmová (plavání, Švédsko).

Nejlepší muž: Marcel Hirscher (sjezdové lyžování, Rakousko).

Afrika:

Nejlepší žena: Farida Osmanová (plavání, Egypt).

Nejlepší muž: Chad Le Clos (plavání, JAR).

Amerika:

Nejlepší žena: Yulimar Rojasová (atletika - trojskok, Venezuela).

Nejlepší muž: Jarrin Solomon, Jereem Richards, Machel Cedenio, Lalonde Gordon, Renny Quow (atletika - štafeta 4x400 metrů, Trininad a Tobago).

Asie:

Nejlepší žena: Sung Jü (judo, Čína).

Nejlepší muž: Mutaz Issa Baršim (atletika - výška, Katar).

Oceánie:

Nejlepší žena: Sarah Gossová (ragby, Nový Zéland).

Nejlepší muž: Robert Manson (veslování, Nový Zéland).