Na pódium to sice ještě není, i tak se ale Petra Nováková zlepšuje. Na Tour de Ski obsadila celkové 13. místo

Hlubokou krizi snad překonali, zdá se, že teď už může být jen lépe. Jistě, nečekejte zázraky, ale čeští běžci na lyžích mají za sebou vlastně vcelku povedenou Tour de Ski. Martin Jakš skončil celkově šestnáctý, Petra Nováková se do cíle závěrečné, nesmírně náročné etapy dostala na třináctém místě. Praha 20:02 7. ledna 2018

Díky Tour de Ski už roky neplatí, že se musí po sjezdovce jezdit jen směrem dolů, běžci možná tenhle výmysl pořadatelů v nejprudších pasážích proklínají, ale Petra Nováková si vlastně vůbec nemá na co stěžovat, na Alpe Cermis vystoupala jako třináctá, a po letech dala na tomhle kopci zase vědět i o českém běžeckém lyžování.

„Jsem ráda, že jsem to dojela a že tam nějaký výsledek je. Hlavně, že se mi lyžuje dobře, to je takové to největší vybuzení do dalších závodů a do olympiády,“ řekla Radiožurnálu česká běžkyně.

Nováková už zase šlape nejrychlejším závodnicím na patky. A to je velký rozdíl v porovnání s minulou zimou, kdy za skandinávskými konkurentkami, řečeno lyžařskou hantýrkou, vlála jak na gumě.

„Loňská sezóny byla opravdu špatná. V té letošní je lepší i tím, že jsem trochu upravila váhu a hlavně jsem ty závody začala brát trochu jinak. Není to pro mě svazující a povinnost, že něco musím zajet, ale prostě cítím radost z toho, že můžu jít na start a lyžovat,“ popisuje Nováková.

Vypnuté lyži navzdory

A tak se o pár kilo lehčí Petra Nováková ani příliš nehroutila z nešťastného momentu, který ji ve čtvrtek v Oberstdorfu výrazně přibrzdil. Na první pohled to byla spíš groteskní scénka, v jednom z kopců každopádně přišla o lyži, ta začala ujíždět a Nováková ji lovila jako neposedného zajíce.

„Ty holky jsou strašně agresivní a hysterický. Bylo to opravdu komický. V takových situacích vzniká hodně podobných nedopatření, ať už zlomené hole, zlomené lyže, pády a tak, takže mi asi někdo šťouchnul lyží do vázání a ono se pootevřelo. Je to vtipný, když se potom člověk dívá na záznam, kde jede jede a najednou nemá lyži na noze,“ popisovala běžkyně.

Tak snad něco takového potkalo Petru Novákovou naposledy, a podobné problémy se jí vyhnou hlavně na olympijských hrách, kam vyrazí alespoň mezi běžci jako největší česká naděje.