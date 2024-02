Na první závod mistrovství světa v biatlonu si našlo cestu 20 tisíc fanoušků. Neodradilo je ani počasí

Čeští biatlonisté nezahájili domácí mistrovství světa podle představ. V úvodním závodě týmových smíšených štafet dojeli až na 14. místě. I přes nepřízeň počasí dorazilo do Vysočina arény podle pořadatelů 20 tisíc fanoušků.

Michal Krčmář musel hned na začátku štafetového závodu na jeden trestný okruh. Po nevydařené střelbě jsem zamířil na tribunu Vysočina arény do klubka českých fanynek.

„S námi to nic nedělá, ale hlavně aby to nic nedělalo s ním. To doženou, my jim věříme,“ okomentovaly fanynky Krčmářovu první střeleckou položku s úsměvem.

Když dále procházím po tribuně, další dvě fanynky, s kterými bych si rád popovídal, jsou německé příznivkyně. „Velmi pěkný stadion, obrovský a velmi hlasitý. Opravdu velmi hlasitý. A hlavně tu panuje nadšení z biatlonu,“ řekly německé fanynky o atmosféře ve Vysočina aréně.

🇨🇿 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 for the home nation as Michal Krcmar fails to hit all the targets 😳#Biathlon pic.twitter.com/nu0ZKzmG3Z — Eurosport (@eurosport) February 7, 2024

I když se v úvodním závodě mistrovství světa české biatlonové štafetě nedařilo, tak bylo vidět, že čeští fanoušci i tak fandili.

Moje srdce si získávala sourozenecká dvojice Jana a Jirka, v českých reprezentačních čepicích. To jste si pořídili speciálně kvůli mistrovství světa? „Máme to od minulého roku a nějaké věci máme od Ježíška,“ okomentovali fanoušci svou výzdobu.

Chystáte se ještě na nějaké závody? „Jsme tady do konce, budeme fandit až do osmnáctého. Minulý rok jsme tady byli poprvé, to jsme si splnili sen. Teď jsme z toho udělali tradici. Když tady budou závody, budeme tady i my,“ řekli o svých plánech na zbytek šampionátu.

I když se českým biatlonistům a biatlonistkám nedařilo, tak jsem viděl, že i při poslední střelecké položce Jessiky Jislové jste fandili a přáli si, ať nejde na trestný okruh.

„Holky byly výborné, zajely skvěle. Samozřejmě, když šel Michal Krčmář na trestné kolo, moc nadšení tady nebylo. Když se podíváte okolo sebe, tak sice prší, ale fanoušci jsou příjemní i dnes,“ řekl český fanoušek o fandění navzdory nepříznivému počasí.

„Ani nás to neodradilo. Já jsem tady se svými dvěma dcerami a rádi jsme jeli, v podstatě jako každý rok,“ říká otec Radek. „I když mám třeba mokré rukavice, tak pořád fandím dál,“ říká dcera Rozárka.

I když Jessica Jislová dovezla českou štafetu až na čtrnáctém místě, jedno je jisté. Čeští biatlonoví fanoušci na národní tým určitě nezanevřou.