Nadšený Ondřej Moravec skončil druhý. 'Perfektní závod, přesně tohle jsem potřeboval,' říká

Ondřeji, gratulace ke skvělému výkonu. Takhle jste si to představoval, byl to ideální scénář?

Super. Jsem strašně spokojený hlavně s tou střelbou. Myslím, že jsem chytil dobré tempo a to jsem si držel celý závod. Vyloženě jsem nijak neztrácel. Perfektní závod.

Biatlonisté zazářili čistou střelbou. Moravec doběhl v Ruhpoldingu druhý, Krčmář pátý Číst článek

Měl jste neuvěřitelně rychlou střelbu, tak moc jste si věřil?

Na stojákách jsem si hrozně věřil. Včera co jsem tu střílel, tak to byl balzám po Oberhofu, kde jsme neviděli a foukalo. Tam se s tím člověk pral, ale včera jsem si to fakt užíval. Ležáky jsem si pohlídal, věřil jsem si, že to dám, to nebyl z mé strany risk.

Vrchol sezony se pomalu blíží a vaše forma jde znovu nahoru. Ukazuje se, že dokážete vyladit svou výkonnost?

Na to je ještě čas, ještě nás čeká jeden a půl svěťáku. Jsem rád, že jsem si zase potvrdil, že tam můžu být i přes to, co jsem si absolvoval v létě. Měl jsem z toho trošku strach, tréninku jsem mnoho neudělal a myslím, že teďka přes Vánoce jsem se připravoval sám, ale udělal jsem kus práce.

Tohle jsem potřeboval. Dokázat si, že když budu dobře trénovat, budu pak i dobře závodit, hodně mi to pomůže.

A round of applause to the club of:

⚪⚪⚪⚪⚪

⚪⚪⚪⚪⚪

⚪⚪⚪⚪⚪

⚪⚪⚪⚪⚪

In #RUH18 pic.twitter.com/BWGeunhvvv — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 January 2018

Je tenhle výsledek velkým povzbuzením? První trimestr se zkrátka nepovedl.

Stoprocentně. Bylo to vypjaté, nikomu se moc nedařilo a výsledky týmu byly takové, jaké byly. Nálada v týmu pak není úplně ono. Trenéři jsou pak také nervózní, někdy možná ještě nervóznější než sami závodníci.

Vím, že je to ta cesta, jen se do toho potřebuju dostat. Nastavit hlavu správným směrem.

Jaká bude oslava, jestli nějaká bude?

Pokud budeme dva na pódiu, tak myslím, že by to aspoň za jedno šáňo stálo. Tohle se nám dlouho nepovedlo, naposled jsem byl takhle s Bouškem (Michalem Šlesingrem) v Östersundu, s Bimbasem (Michalem Krčmářem) určitě nikdy.