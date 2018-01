'Naolejovaný muž' z Ria bude i v Pchjongčchangu. Tonžan Taufatofua se kvalifikoval jako běžkař

Tam, kde vyrůstal, nikdy nesněžilo. Přesto bude Pita Taufatofua z Tongy na olympijských hrách v Pchjongčchangu reprezentovat svou zemi v běhu na lyžích. Pro čtyřiatřicetiletého sportovce to bude už druhá olympijská zkušenost. Před dvěma byl lety totiž v Riu jako taekwondista. A fanoušky zaujal hned během zahajovacího ceremoniálu. Praha 14:15 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pita Taufatofua na zahájení v Riu | Zdroj: Reuters

S naolejovaným hrudníkem a tradiční rohoží kolem pasu nesl na zahajovacím ceremoniálu v Riu Pita Taufatofua vlajku Tongy. Tehdy reprezentoval svou zemi v taekwondu.

Teď si po dvou letech splnil další sen. Jako druhý Tonžan v historii se zúčastní zimních olympijských her – 34letý sportovec totiž splnil kvalifikační kritéria pro běh na lyžích.

„Tohle byla poslední šance se kvalifikovat. Sedmkrát se mi to nepovedlo, snažil jsem se, ale prostě to nevycházelo. Zbýval poslední závod tady na Islandu, za polárním kruhem a já do toho šel stylem ‚všechno, nebo nic.‘ A povedlo se to, jedeme na olympiádu!“ radoval se Taufatofua po úspěšném závodu.

Jako 137. člověk v historii se tak zúčastní letních i zimních olympijských her. Přesto se nepovažuje za nijak zvlášť výjimečného sportovce.

„Není na mě nic zvláštního. Nemám velký talent, ale nikdy se nevzdávám. V každém závodě jsem pokaždé chtěl skončit po prvním kole, ale neudělal jsem to. Ale to není nic výjimečného, tohle může dokázat každý,“ říká Tonžan.

Shodil 15 kilo, je bez peněz

Pita Taufatofua se připravoval 20 let na to, aby se dostal na letní olympijské hry. Na kvalifikaci do Pchjongčchangu mu stačil pouhý rok. O to větší to byla výzva.

„Obětovali jsme úplně všechno, abychom tu mohli být. Musel jsem zhubnout 15 kilogramů, abych byl na trati rychlejší. Celkově jsem strávil 10 týdnů na sněhu. Předtím jsem trénoval na kolečkových lyžích, což je ta nejhorší věc na světě. Nemám už skoro žádné peníze, ale nemůžu být šťastnější,“ usmívá se Pita Taufatofua.

Nezáleží na tom, na kolikátém místě v Jižní Koreji skončí. Ten hlavní cíl, dostat se na zimní olympijské hry, už si totiž splnil.

Pita Taufatofua | Zdroj: Reuters