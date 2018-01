'Nepamatuji, kdy jsem to rozběhla takhle pomalu.' I přes líný start byla Sáblíková s bronzem spokojená

Martino gratulace ke stupním vítězů, poslední závod před olympijskými hrami. Nabudí třetí místo před odjezdem do Pchjongčchangu?

Jsem samozřejmě ráda, že jsem byla na pódiu, ale nejsem moc spokojená s projevem jízdy. Po závodě jsme si s trenérem řekli, že jsem na to rovině uspěchala a jela jsem spíš za časem, jak technicky, abych jela rychle, což se mi trochu vymstilo na konci. Tak ale podium je podium, tak jsem spokojená.

Zdraví tedy vydrželo před odjezdem na olympiádu?

Vydržely záda, musím říct, že jsem celkem překvapená, že jsem to skoro necítila, takže záda byly v pohodě. Škoda toho rozběhu, ten byl dneska hodně pomalý. 20,7 to nejezdím každý den. Napamatuju si, kdy jsem rozběhla takhle pomalu. Takže s tímhle hodně spokojená nejsem. Kola jsem držela super, což jsem samozřejmě ráda, ale mělo to být o něco rychlejší.

Rozjezd byl opravdu hodně pomalý, ale mělo to nějaký vliv i na další kola? Nemyslím tím úplně ty poslední ale ty následující. Musela jste dohánět ten čas?

To asi ne. Já jsem měla dobrou soupeřku, hlavně ze začátku. Ona mi dost pomohla, hlavně v tom druhým kole, když šla přese mě. Prostě rozjezd nebyl ideální. Musím říct, že jsem si myslela, že zezačátku jedu rychleji, ale právě ten rozběh 20,7 a z toho 1,7 kolo mě překvapilo. To bylo pomalé, protože v tréninku jsem tady jezdila rychleji.

Sezóna Světového poháru ještě není u konce, vrchol čeká. I s těmi problémy máte už tři umístění na stupních vítězů, to nemůže být nic jiného než spokojenost. Vy jste stále druhá v celkovém pořadí Světového poháru na dlouhých tratích, takže ten 12. titul je pořád ve hře.

Letos asi nejedu na to, abych vyhrála po dvanácté Světový pohár. Spíš doufám, že to bude na ledě v Pchjongčchangu vypadat trochu rychleji a že ten rozjezd a start se mi povede ještě vylepšit, abych mohla bojovat s nimi. Byla to vteřinka, není to daleko, na to druhé půl vteřiny, což dělá prakticky ten rozběh, nebylo to daleko.