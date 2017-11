Narodila se v Brně, ale reprezentuje Nizozemsko. Cílem mladé lyžařky zůstávají olympijské hry

Česky umí skvěle a ani Ř pro ni není problém. „Pět let jsem studovala v Česku, takže psaní i mluvení je dobré,“ vysvětluje Radiožurnálu 22letá Adriana Jelínková. Vyrůstala převážně v Nizozemsku, kam se její maminka už za komunismu přestěhovala. V kolonce „místo narození“ má ovšem uvedené Brno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ač je Adriana Jelínková rodačka z Brna, v alpském lyžování (zatím) reprezentuje Nizozemsko

„Babičky mám v Česku, ale nebylo v plánu, že bych se narodila v Brně,“ usmívá se. Kromě prarodičů, se kterými tradičně tráví Vánoce, váže lyžařku k Česku ještě láska ke koláčům a tatarce nebo kamarádství s českými soupeřkami Martinou Dubovskou a Kateřinou Pauláthovou a třeba jednou i reprezentační kombinéza rodné země.

„Už jsem o tom přemýšlela, ale trénuje mě Holanďan, takže zatím zůstávám,“ říká. Jako Češka by asi měla blíž ke splnění svého velkého snu, tedy účasti na olympijských hrách. „V kvalifikaci musím proniknout dvakrát do první šestnáctky nebo jednou do osmičky ve Světovém poháru, takže mám co dohánět.“

Kvůli proražení mezi elitu se přestěhovala před 11 lety do Rakouska a vzdala se i studií práv. Na velký výsledek ale stále čeká. Ve svých dosavadních 23 startech Světového poháru ještě ani jednou neproklouzla do bodované třicítky. „Potenciál tam je, takže budu makat,“ uvádí odhodlaně brněnská rodačka a nizozemská reprezentantka Adriana Jelínková.