Návrat Koukalové do reprezentace? 'Určitě si to velice zkomplikovala,' říká trenér Rybář

Otřela se o další české biatlonistky, trenéry i členy realizačního týmu a funkcionáře. O některé více, o některé méně. Gabriela Koukalová ve své knížce zveřejnila své neshody s Veronikou Vítkovou nebo Ondřejem Rybářem a publikovala i soukromé rozhovory s nimi. Je vůbec možné, aby se někdy do reprezentace vrátila? Praha 17:01 13. dubna 2018

„Holky si vybraly stůl a sedly si k němu tak, aby na mě nezbylo místo. Kluci by to nikdy neudělali. Holky bez Veroniky taky ne. Ale pokud tam je, odstřihnou mě a nebaví se se mnou,“ píše mistryně světa a olympijská medailistka v knížce Jiná.

Na adresu své týmové kolegyně ještě přidala, že se neměly rády od dětství, že ji prý Veronika Vítková pomlouvala, negratulovala k úspěchům nebo s ní jednou nechtěla sedět ve stejném autě. Vítková už se mimochodem ohradila, že není pravda, že by Koukalovou nesnášela.

„Po olympiádě v Soči jsem přibrala devět kilo, začala jezdit výrazně pomaleji a najednou si všimla, o co lidem kolem mě jde. Já to nebyla. Brali mě jako stroj na výsledky a měla jsem pocit, že mé zdraví jim bylo jedno. Potřebovali jen dostihového koně, který bude závodit,“ touhle pasáží Gabriela Koukalová mířila mimo jiné i na reprezentačního šéftrenéra Ondřeje Rybáře.

Dá se říct, že je v národním týmu málokdo, na kom by v knížce 28letá biatlonistka nenašla nic špatného. Teď sice ohlásila, že také minimálně příští sezonu vynechá. Ale co kdyby se pak přece jen chtěla vrátit? Šlo by to vůbec?

„Tahle situace, která teď je, tomu nijak nepomáhá. Jak už jsem ale říkal předtím, pokud bude zdravá a bude mít chuť závodit, dá se o tom bavit. Nemyslím si, že teď by to bylo jednoduché a určitě si to velice zkomplikovala,“ připouští Ondřej Rybář.

Se slovy o komplikaci souhlasí také sportovní psycholog Václav Petráš, který už podobné případy řešil. Třeba když se některý z hokejistů při přestupu veřejně pustil do svých bývalých spoluhráčů nebo trenérů a pak se s nimi znovu sešel v jednom týmu.

Pro Radiožurnál popisuje, co by podle něj musela Koukalová udělat při svém případném comebacku: „Přiznat: 'Možná jsem vypustil do světa některé věci, které měli zůstat mezi námi, které jsme si radši měli vyříkat mezi čtyřma očima.' Vezmete toho člověka na kávu, řeknete mu svůj úhel pohledu. Řeknete, proč jste udělali to, co jste udělali a budete doufat, že se pročistí vzduch.“

A i kdyby taková promluva aspoň trochu pomohla, vztahy v týmu by podle Václava Petráše ani tak nemohly být jako dřív. Ostatní biatlonisté by prý těžko Koukalové důvěřovali a nedávali si před ní pozor na to, co říkají.

„Jakmile se jednou něco takového stane, tak pochybuju, že ti ostatní sportovci budou věřit tomu, že třeba někdy v budoucnu se v nějaké další knize neobjeví ty vnitřní záležitosti,“ dodává psycholog.

Kdyby se mimochodem Gabriela Koukalová chtěla k biatlonu vrátit v kombinéze jiné země, tako jako kdysi Ruska Kuzminová v té slovenské, i k tomu by Čechy potřebovala. Musela by mít totiž souhlas svazu.