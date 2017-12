Nečekaný hrdina. Biatlonový bohém Guigonnat vybojoval stupně vítězů

„Já nevím, taky jsme překvapení. Nikdy předtím jsem ho neviděla, ale jméno znám,“ zamyslela se v Annecy před mikrofonem Radiožurnálu jedna z francouzských fanynek. Pak se i ona mačkala na přeplněné tribuně a snažila si vybojovat co nejlepší místo, aby mohla sledovat, jak se nečekaný hrdina při slavnostním ceremoniálu postavil na stupně vítězů. Antonin Guigonnat skončil třetí.

„Nečekal jsem to, nebyl jsem si jistý ani tím, že postoupím do stíhačky. Takže mi pořád přijde, že to není možné. Ale ano, vždyť tady teď sedím a vedle sebe mám tyhle dvě biatlonová monstra. Je to fakt neuvěřitelné," říkal Antonin Guigonnat na tiskové konferenci.

Ta dva monstra vedle něj byli Johannes Thingnes Boe a Martin Fourcade, kterého jeho reprezentační kolega překvapil stejně jako zbytek biatlonového světa.

„Jestli si na něj někdo vsadil, musel vyhrát balík. Ale ne, vážně, Antonin má velký talent, dokáže bláznivé věci v biatlonu i mimo něj, prostě miluje život,“ prozradil Fourcade.

Těžko říct, co přesně tohle znamená, každopádně jsou prý i jiné aktivity, které Guigonnat v některých fázích svého života miloval víc než biatlon a s ním spojenou dřinu.

„Znamená to, že někdy neodvedu úplně stoprocentní práci v tréninku, tedy alespoň dřív, měl jsem se občas chovat jako větší profesionál. Už je mi 26 let, ale věřím, že když budu pořádně makat, brzy bych se mohl dočkat dalšího takového výsledku,“ věří Antonin Guigonnat.

Jeden může přijít už ve tři čtvrtě na tři odpoledne. Guigonnat vyrazí do stíhacího závodu ze třetího místa s půlminutovou ztrátou na Johannese Böa. Až dlouho po něm vystartují i čtyři čeští reprezentanti.