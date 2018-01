Nejradši má chlupaté knedlíky a během závodů strouhá brambory. Kuchař biatlonistů Jan Jahoda

Sehnat ubytování vysoko v horách v italské Anterselvě, to je většinou velký problém. Čeští biatlonisté nakonec našli, bydlí pár stovek metrů od tratí pro Světový pohár, jejich pension je ale bez kuchaře. Proto si přivezli svého, na starosti má kompletní denní menu. Anterselva 18:23 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Tomáš Krupčík během oběda | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Přijedou, chtěj se najíst, odjedou. Závody bohužel nevidím, ale nikdo to tady za mě neudělá,“ popisuje reportérovi Radiožurnálu kuchař biatlonového týmu Jan Jahoda.

Šest biatlonistů má olympiádu jistou, o dalších místech se teprve rozhodne Číst článek

Pan Jan Jahoda cestoval z Jablonce až sem do Anterselvy dlouhé hodiny, kousek od baráku budou už ve čtvrtek závodit nejlepší biatlonisti, ale on bude tou dobou možná strouhat brambory, naklepávat maso, nebo šlehat vajíčka.

Stráví veškerý čas v kuchyni a jak rychle jedou Češi po jeho dobrotách, neuvidí.

Závodníci nádobí nemyjí

„Snídaně, oběd, večeře. Snídaně jsou všelijaké šunky, sýry a podobně, obědy jsou vesměs lehké a při večeři trochu přitlačíme. Například kuřecí maso. Verča Vítková ale nejí maso, takže si k večeři dala bramborový knedlík se špenátem a kousek buchty,“ vysvětluje Jahoda.

„Na nádobí tu máme myčku, takže závodníci se nemusí zapojit, ale kdyby byla nouze nejvyšší, tak se rozepíšou služby a budou mýt nádobí. To se nedá nic dělat,“ dodává s úsměvem kuchař Jahoda.

Hlady tu nikdo nestrádá, spíš naopak, Ondřej Moravec se bojí, aby se v těžkých stoupáních až příliš neozýval oběd z ryze českého jídelníčku pana Jahody.

„On umí hlavně tu českou klasiku. Na to, že to není vyučený kuchař, se nemá za co stydět,“ říká jeden z více méně vděčných strávníků.