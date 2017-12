'Nejsem loutka pro lidi,' říká Moravec. Biatlonový tým odjíždí z Östersundu bez medaile, vědu z toho nedělá

Světový pohár biatlonistů v Östersundu skončil, a Češi hned na úvod sezony zažívají něco, co je v minulé sezoně nepotkalo. Čeká je cesta na další závody, balí kufry, jenže v nich si tentokrát neodvezou ani jednu medaili. Poslední den úvodního podniku zaznamenala ve stíhačce nejlepší výsledek dvacátá Veronika Vítková. Östersund 22:36 3. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Zatímco v minulé sezoně se na květinové ceremoniály pravidelně scházel celý realizační tým, letos už byste v prostoru cíle dvacet minut po závodě nepotkali nikoho v české bundě. Z prvního podniku v Östersundu odjede tým bez medaile.

„Konečně jsme zažili to porovnání, rozhodně máme co zlepšovat. Neviděl bych to tak černě, jak to někteří líčí, prostě je to sport a pokaždé se nedaří,“ šéftrenér Ondřej Rybář alespoň trochu krotí snílky, kteří jsou teď překvapeni z absence Čechů na stupních vítězů.

Udržet medailové tempo z minulé sezony je prostě skoro nemožné, připomíná Ondřej Moravec.

„Je to těžké. Člověk, který tomu doopravdy rozumí, a přečte si, že přede mnou skončilo dvacet lidí, tak vidí, že to je jeden medailista z mistrovství světa nebo olympiády za druhým. Stabilně tyhle lidi porážet a jezdit před nimi je ohromně těžké, a to si absolutně nikdo nedovede představit. Všichni samozřejmě chtějí být vepředu, ale pódium je jen pro tři,“ vysvětluje Moravec.

Ondřej Moravec také fanouškům vzkázal, aby byli soudní a brali situaci reálně. „I kdybychom o nějaké fanoušky přišli, je to sice hnusné to takhle říct, ale já to dělám pro to, abych si dokázal, že jsem toho schopen. Nejsem nějaká loutka pro lidi,“ zdůraznil.

Lépe může být už příští týden v Hochfilzenu, kam reprezentanti vyráží odtud ze severu už pondělí ráno. Asi v nejlepší náladě bude Östersund opouštět Veronika Vítková, osmá ve sprintu a dvanáctá ve vytrvalostním závodě.

„Byl to hořký začátek, ale potom mi závody zvedly náladu a sama vím, že jsem dobře připravená a budu dál bojovat v Hochfilzenu,“ shrnula Veronika Vítková.

V Hochfilzenu naopak téměř jistě nebude bojovat zraněná Gabriela Koukalová. Jestli netrpělivě a s nadějí čekáte na výrazné zlepšení, pak vás Ondřej Rybář nejspíš zklame, patnáctinásobná medailistka z minulého ročníku je na tom vlastně pořád stejně.

„Zatím je to stejné, pořád to není dobré. Nic s tím teď neuděláme, když to nejde, tak se můžete stavět na hlavu, ale nejde s tím nic dělat,“ dodává šéftrenér biatlonové reprezentace.