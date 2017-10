Někdo se odmění sladkým, já mám jako sladkou tečku tetování, říká sdruženář Tomáš Portyk

Mezi sportovci je tetování zřejmě nejrozšířenější u fotbalistů, těla lyžařů zdobí o poznání méně. Sdruženář Tomáš Portyk je v tomto ohledu spíš výjimkou, jednadvacetiletý reprezentant ale dělá řadu věcí jinak, a to i na poli sportovním. A po olympijských hrách by mohla další tetování přibýt. Praha 16:34 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdruženář Tomáš Portyk | Foto: Fotobanka Profimedia

„Kdybych měl všechno popsat, tak tady jsme asi dlouho. Vypíchnul bych asi olympijské kruhy s českou vlajkou jako motivace. Nad tím mám hory ve spirále, protože to je takový druhý domov. Potom tam mám berana, křídlo s motivujícím nápisem, zlatou medaili z mistrovství světa juniorů,“ popisuje pro Radiožurnál Tomáš Portyk své potetované ruce.

Takhle by mohl ještě dlouho pokračovat. Detailní prohlídka jeho paží nějakou chvíli zabere, i díky tomu, že mladý sdruženář při téhle kožní exkurzi přihazuje ke každé z kreseb také řadu spojitostí, nikoli náhodných.

„Nejdu tam s tím, že chci něco vytetovat a ať mi tam něco plácne rychle a odejdu. Mám to nastavený tak, že za dobrý výsledek a nějakou dobře odvedenou práci se odměním tetováním. Někdo se odmění tím, že si dá něco sladkého, tak já mám jako sladkou tečku tohle,“ usmívá se sdruženář.

V tom případě fanoušek klasického lyžování přeje Portykovi další a další tetování. Sladký dezert pro příští sezonu by mohl být s ohledem na olympijské hry speciální, i když teď neví, čím zajíst případný úspěch na vrcholné akci.

„Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, ale když by byl ten výsledek nebo projev na olympiádě dobrý a pozitivní, tak samozřejmě místa na těle je hodně, takže by asi taky něco přišlo,“ má jasno Portyk.

Co přesně znamená pozitivní výsledek a poolympijskou návštěvu tatéra, český reprezentant neupřesní, ale uplynulé léto dává velkou naději.

Tomáš Portyk skončil na Grand Prix v Oberstdorfu čtvrtý, v závodě dvojici dokonce s Miroslavem Dvořákem vyhráli a snad budou úspěšně pokračovat v oprašování dlouho skomírající severské kombinace v Česku.

„Léto ukázalo, že na to máme a můžeme bojovat o přední místa. Já jsem se teď hodně koncentroval na skokanskou část,“ vysvětluje.

„Je to samozřejmě lepší, je to signál do zimy, že to může fungovat, takže já doufám, že na téhle vlně se to poveze i v zimě. Výsledky se myslím dostaví,“ dodává Portyk. Sezona Světového poháru začne sdruženářům 24. listopadu ve finské Ruce.