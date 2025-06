‚Nemůžu se dočkat.‘ Kaltounková se stala jedničkou draftu PWHL, hrát bude za New York Sirens

Hokejistka Kristýna Kaltounková se jako první Evropanka stala jedničkou draftu PWHL. Českou reprezentační útočnici si vybral tým New York Sirens. Třiadvacetiletá Kaltounková je nejvýše postavenou českou hráčkou na draftu PWHL, která se začala hrát v sezoně 2023/2024. „Je to určitě pocta, jsem hrozně moc ráda, že můžu reprezentovat nejen sebe a své jméno, ale i univerzitu, národní tým a celé Česko,“ řekla Kaltounková pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Ottawa 7:42 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Kaltounková | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Jaké to jsou pocity, být první zvolenou hokejistkou na letošním draftu?

Je to určitě pocta a jsem hrozně moc ráda, že můžu reprezentovat nejen sebe a své jméno, ale i jak univerzitu, tak národní tým a celé Česko.



Je to pro mě neuvěřitelná pocta, být z Vlašimi, malého město v České republice, a reprezentovat to tady na draftu v Ottawě, kde hráčky hrají za Kanadu a Ameriku a národní týmy a je to hrozně kompetitivní. Je to prostě neuvěřitelná pocta. Jsem za to hrozně ráda.

Vybrali si vás z New York Sirens, vy jste sama hrála na Colgate University, ze které to do New Yorku není zase tak daleko, alespoň na ta americká měřítka: pár hodin cesty. Je to za vás ideální scénář?

Určitě. Můj hlavní trenér, co teď trénuje Sirens, byl můj trenér čtyři roky na Colgate, takže jsem určitě hrozně ráda, kde jsem skončila a uvidíme. Nemůžu se dočkat, až se do toho pustíme, co všechno mě čeká.



Je dost možné, že hned, jak zítra přiletím do Česka na Zlatou hokejku, tak druhý den poletím zpátky do New Yorku na nějaká média a různé akce, takže to bude hodně záživný týden, ale je to prostě pocta, hrozně se na to těším.



Ač je to vyčerpávající, tak je to skvělé. Colgate, ve stejném státě kousek od všech kamarádů a blízkých, vztahy, co jsem si v Americe vybudovala a i celkově New York – do Prahy je přímý let, tak si nestěžuji.

Budeme doufat, že vám to vyjde i s tím cestováním. Draftovalo se v Ottawě, jak hektická to byla akce? Z poměrů NHL víme, že když se ještě draftovalo v jedné hale, tak to bývá hodně pompézní. Jak to bylo v PWHL? A podotázka: v Ottawě už máte 13 minut po půlnoci, chystáte se už do postele?

Určitě, bylo to něco skvělého, tak, jak to tady měli zorganizované a naplánované a celkově udělané, abychom si to tady užili, tak bylo to obrovská událost. Jsem hrozně ráda, že jsem tady mohla být s mými rodiči, bráchou a kamarády z Ameriky, takže to bylo skvělé.

Teď jsme tady zrovna na události New York Sirens, takže všechny draftované tady jsme i s trenéry, manažerem, všichni, co tady z toho New Yorku byli, jsme v restauraci, a tak jsem si dala dobré pivo. Sice to není česká Plzeň, ale lepší než nic. Bude nějaká večeře a myslím si, že za chvíli budu muset jít do postele, protože možná v šest ráno mě čeká do New Yorku a i celkově ten jet lag šest hodin napřed mě docela zabíjí.

Musím navázat na to, co jste řekla před chvílí, když jste mluvila o přátelích, které jste si už v Americe udělala. Snad se na mě nebudete zlobit, je trošku slyšet, že už v Americe nějaký čas trávíte. Můžete posluchačům připomenout, jak dlouhou dobu už jste za mořem?

Mamka si vždycky dělá srandu, že si trošku šlapu na jazyk, takže ne, vůbec se mi to nevadí, jsem na to zvyklá z domova, že si ze mě trošku utahují, ale jo, určitě, osm let je dlouhá doba, já vlastně domů létám jenom na léto, na Vánoce, buď na pár buď týdnů, nebo měsíců, takže určitě to jde poznat.



Čeština není mojí silnou stránkou, ale to vůbec nevadí, dorozumím se tak i tak a angličtina si myslím, že mi na druhou stranu jde dobře a je to mojí silnější stránkou. Baví mě to a je to důležité na vyjadřování a i celkově na média a PR a všechno možné, takže jsem za to ráda, že mi i naše mamka dovolila, abych jako malá chodila na doučování angličtiny a zdokonalovala se nejen v hokeji a jako člověk, ale i v jazyk, to bylo hrozně důležité.

Na nedávném domácím mistrovství světa v Českých Budějovicích jste byla nejproduktivnější z českého týmu, zároveň i v All Star týmu turnaje. Myslíte si, že tyto výkony vám také výrazně pomohly k tomu, že jste se nakonec stala celkovou jedničkou?

Určitě, tak to jsou věci, které jdou trošku mimo moji kontrolu, něco, co prostě nemůžu ovlivnit, kde budu draftovaná. Já jsem se jenom mohla soustředit na to, kde jsem nohama na zemi a kde jsem v tu danou chvíli a na to se soustředit nejvíc, ať je to celý rok na univerzitě nebo na různých turné za Českou republiku.

Já tomu prostě dávám všechno, ať je to za jakýkoliv tým, a cítím hrozně moc ty fanoušky a všechny ostatní, že nám fandí, a to mě hrozně žene dopředu, takže určitě mistrovství světa pomohlo. Jsem hrozně ráda za příležitost, kterou mi dal celý tým a spoluhráčky a že jsem to mohla využít nejenom k mému osobnímu růstu jako hokejistka, ale i jako člověk, ale i celkově snad k nějakému týmovému úspěchu.



I přesto, že medaile se nepovedla, si myslím, že jsme nepředvedly zas tak špatný výkon, myslím, že jsme se ukázaly v hodně dobrém světle a snad budu moct napomáhat národnímu týmu i dál, celkově i ženskému vzrůstu v České republice. I proto pro mě bylo důležité, že jsem byla draftovaná jako jednička.



Už jsem to tady říkala v několika médiích, že to není ani moc o mně, ale o těch malých holčičkách, co se doma koukají buď živě, nebo zpětně a že vědí, že to je něco, co je prostě možné, že už to není jenom Američanka nebo Kanaďanka, která je draftovaná z první pozice, ale že to může být i klidně Češka z Vlašimi.



Takže jsem za to hrozně ráda, jsem hrozně pyšná, doufám, že budu dál moct jít příkladem malým hokejistkám i dalším sportovkyním a dětem v České republice, i celkově všem, kdo žijí hokejem a jiným sportem, jsem za to moc ráda.