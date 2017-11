'Nemůžu si dovolit nestartovat.' Sáblíková nastoupí na pětku i s bolavými zády

„V Heerenveenu to nebyla nejlepší trojka, kterou jsem kdy jela. Byla taková zvláštní, byla jsem sedmá a od devátého místa, které mě vyřadí, je to kousíček. Takže si nemůžu dovolit nestartovat,“ vysvětluje Martina Sáblíková, proč nemůže závod ve Stavangeru vynechat.

Česká rychlobruslařka by totiž mohla vypadnout z elitní osmičky pořadí Světového poháru na dlouhých tratích, a tak by mohla přijít o účast na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu.

„Mám takové problémy, jaké mám, a musím s nimi bojovat. Nevzdám to do té doby, dokud bude konce sezony. Na olympiádu chci a chci se tam porvat o nejlepší umístění, na jaké budu v té době mít. Pole je obrovsky vyrovnané, můžu být první i desátá, ale chci tam odjet s tím, že jsem udělala všechno. Nechci si to dalších pár let vyčítat,“ plánuje rychlobruslařka.

Pětikilometrový závod, oblíbená vzdálenost Martiny Sáblíkové, se v rámci sezony Světového poháru jede jen jeden. A právě z něj je možné postoupit do Koreje podle dosaženého času bez ohledu na celkové pořadí v seriálu.

„Kdyby to nebyla jedna z možností kvalifikace, tak bych tu nemusela vůbec nastoupit, ale je to důležitý Světový pohár. Pak mě čekají ještě dva, které prostě musím odjet. Pokud tam chci startovat, nemůžu to vzdát a nemůžu si jít lehnout,“ říká Martina Sáblíková.

Závod na pět tisíc metrů začíná v norském Stavangeru ve 13:45, Martina Sáblíková nastoupí netradičně už ve čtvrté ze šesti rozjížděk krátce po druhé hodině odpolední. Její soupeřkou bude Ruska Anna Jurakovová.