Neprůhledná mlha, vítr a celkem 151 trestných kol. I takový byl závěrečný závod SP biatlonistů v Oberhofu

Závod, co svět neviděl. Tak nálepkují v nadsázce biatlonoví fanoušci na sociálních sítích mužskou štafetu Světového poháru v německém Oberhofu. Panovala při ní totiž taková mlha, že z ní na stadionu ani u televizních obrazovek moc neměli. A nebyli sami. Stejně se cítili také novináři, trenéři a ze všeho nejvíc samozřejmě sami závodníci. Oberhof 21:07 7. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonisté v "bílé tmě" | Zdroj: ČTK

„Abych řekl pravdu, tak jsem střílel prakticky do bílé plochy. Těžko jsem tam vůbec rozeznával terče. Já dost špatně vidím, i když jsou normální podmínky, ale když je takhle šero a do toho mlha, tak se s tím srovnávám hrozně těžko,“ řekl Radiožurnálu po závodě Tomáš Krupčík.

A tak musel Krupčík už na prvním úseku obkroužit čtyři trestná kola. Rekordmanem ale zdaleka nebyl, celkem jich totiž bylo 151. Nevyhnul se mu ani Michal Krčmář, ani Ondřej Hošek, pro kterého to byla trpká premiéra ve SP.

Štafeta Švédska porazila soupeře i šílené německé počasí. Češi byli dojeti o kolo Číst článek

„Já jsem střílel úplně naslepo. Neviděl jsem ani celý terč. Vždycky to ale na chvilku povolilo, tak jsem to odstřílel, ale jsem rád, že to bylo nakonec jen jedno trestné kolo,“ přiznal se Hošek.

Každý tým měl na kontě aspoň jeden okruh, včetně vítězných Švédů.

„Na ležce jsem vůbec nic neviděl, bylo to jako zírat do zdi. Já si vůbec nebyl jistý, jestli mířím správným směrem,“ popisoval Jesper Nelin.

Největším nešťastníkem byl Němec Johannes Kühn, který jel před domácím publikem hned devět trestných kol, takže ze šestnácti pokusů zasáhl jeden jediný terč. Naopak stříbrný Ital Windisch jako jediný nepotřeboval ani jeden náhradní náboj, svou magii ale neprozradil.

Ženskou štafetu v Oberhofu vyhrály biatlonistky Francie, Češky skončily deváté Číst článek

„Strašně rád bych tvrdil, že vím, v čem bylo to tajemství. Ale opravdu nevím. Dokonce jsem si ani nebyl jistý, že jsem zasáhl terče, radši jsem se díval na obrazovku, abych to zkontroloval. Bylo to fakt legrační. Říkal jsem si, že odteď budu střílet se zavřenýma očima. To je možná to tajemství,“ řekl na tiskové konferenci Windisch.

Zrušit, či nikoliv?

„Jestli to takhle vydrží, tak by to podle mě měli zrušit, ale zase kvůli těm tisícům diváků se jim to nebude chtít rušit,“ odhadl to nakonec přesně Tomáš Krupčík.

Proč rozhodčí nechali závod pokračovat až do cíle, vysvětluje člen jury, český trenér slovinského týmu Tomáš Kos.

Na střelbě mě tlačí bota, uznává Krčmář. Při poslední položce se bál diskvalifikace Číst článek

„Už několikrát jsme se během závodu rozhodli, že to po následující položce zrušíme, ale zase přijeli někteří závodníci na střelnici a sestřelili všechny terče, tak se to zastavit nedalo,“ popisoval Tomáš Kos.

„Podle mě byl ten závod jednoznačně neregulérní, ale ti vepředu budou spokojení, že se ten závod dojel. Na druhou stranu ti vzadu budou nespokojení, ale nestranně musím říct, že proti té mlze se toho moc dělat nedá,“ reagoval trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář.

A doporučil nedělat z výsledků nevídaného a v některých případech neviděného závodu velké závěry.