Nikoho jsem kolem sebe neměla, ale nechtěla jsem to přepálit, říká osmá Vítková

Zatímco v úvodní štafetě se jí střelecky nedařilo, první sprint sezóny se biatlonistce Veronice Vítkové podařil. Na obou stanovištích střílela vždy do černého a dobrá střelba byla základem postavení v první desítce. Do karet ji přitom nehrálo její startovací číslo. Östersund 21:16 1. prosince 2017

„Na trati to bylo zvláštní, protože jsem startovala s číslem jedna a nikoho jsem kolem sebe neměla, takže jsem se snažila jet, co to šlo, aby to pak stačilo na co nejlepší výsledek. Určitě jsem ale jela opět hlavou a snažila se to ze začátku nepřepálit,“ řekla Radiožurnálu Vítková, která do nedělního stíhacího závodu vyrazí z osmého místa.

Na střelnici ale za nula, to je důležité. Nebyla to žádná rychlopalba, ale nula se počítá. Plánovala jste nikam nespěchat a střílet na jistotu?

Už v individuálním závodě jsem ležky nestřílela úplně rychle a snažila jsem se to střílet na jistotu. Dneska jsem zvolila stejnou taktiku, protože raději dám nulku, než abych musela na trestné kolo. Čím víc bude těch nulových položek, tím spíš si v dalších závodech dovolím střílet rychleji.

Navázala jste na solidní výsledek z individuálního závodu. Hodila jste tedy za hlavu nepovedenou nedělní štafetu, po které jste byla smutná?

Já to zatím nechci hodnotit, protože je začátek sezony. Teď to vypadá, že se mi druhý závod v řadě podařil. Je to určitě lepší vstup než v loňské sezoně. Jsem za to ráda, je vidět, že příprava šla správným směrem.

Jak se vám závodí v Östersundu, kde tribuny tu nejsou tak plné jako jinde?

Se mnou to tak nějak nic nedělá, protože se snažím vnímat sama sebe a ty tribuny nejsou moc slyšet.