Úspěch bez velkých oslav. ‚Asi mám otřes mozku,‘ řekla skikrosařka Kučerová po 7. místě z MS

Skikrosařka Nikol Kučerová vybojovala na mistrovství světa v americkém Utahu 7. místo. Po suverénně nejlepším výsledku v aktuální sezóně byla ale hodně otřesená, když v semifinále upadla na jednom ze skoků a udeřila hlavou o zem. Park City/USA 8:54 3. února 2019

Nikol Kučerová v rozhovoru s Jakubem Markem (archivní foto) | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Jsem ráda, akorát teď mi to moc nemyslí, protože mám asi trochu otřes mozku,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál sedmá žena závodu skikrosařek na mistrovství světa Nikol Kučerová.

To je důsledek pádu v semifinále? Co se tam stalo?

Nestihla jsem odraz. Soupeřky jely přede mnou, protože se mi vůbec nedařily starty. Snažila jsem se jet za nimi, nechala jsem se kopnout na zadek a vůbec jsem to neztlumila.

Chvíli jsem nevěděla, co se děje. Pak jsem zjistila, že mám nohy v pohodě a jen mě bolí hlava. A když mi dali helmu, tak jsem si řekla, že další jízdu pojedu.

A jak z vašeho pohledu vypadalo malé finále?

Konečně se mi povedl start, ale měla jsem trochu respekt z toho skoku. Nebylo mi moc dobře, tak jsem byla ráda, že jsem dojela celá do cíle.

Čeká vás nějaké vyšetření?

O tom jsem ještě nepřemýšlela, ale asi bych měla někam jít, ale prostě mě jen bolí hlava. Asi mi nebude dobře, rozhodně si nedám pivo.

Vypadáte ještě trochu otřeseně, ale 7. místo z MS je úspěch. Je to motivace do budoucna?

Určitě jo. Letos se mi fakt nedařily závody a tragickým způsobem se mi nedařily kvalifikace a byla jsem z toho dost otrávená, protože vím, že nelyžuju blbě. Teď mě to zase baví.