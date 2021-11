Zdráhalová je v olympijské kvalifikaci úspěšnější než Sáblíková. V Pekingu by mohla jet ve čtyřech závodech

Na olympijských hrách v Pekingu pojedou rychlobruslařky v individuálních závodech na šesti tratích. České reprezentantky by se mohly představit na pěti z nich. Podle dosavadního průběhu kvalifikace by si v Pekingu mohla připsat více startů Nikola Zdráhalová než trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. Od zpravodaje z místa Stavanger 16:01 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Zdráhalová | Foto: Pavel Lebeda

„Překvapená jsem, protože když člověk začíná Světové poháry, tak neví, na co to bude stačit. Jsem velmi mile překvapená,“ hodnotí pro Radiožurnál Nikola Zdráhalová dosavadní průběh Světového poháru, který je zároveň kvalifikací na olympijské hry. Zatím je na postupových místech na 1000, 1500, 3000 metrech i v závodu s hromadným startem.

„Jsem přesvědčený… kdyby byl čas startovat i na 500 metrů, tak že se tam kvalifikuje taky. Ale není možné jezdit všechno, to prostě nejde. Musíme preferovat, protože do olympiády máme čtvrt roku, a to je přesně čas, kdy už se můžeme začít cíleně připravovat na určité disciplíny,“ plánuje trenér Petr Novák pro dva prosincové závody Světového poháru v zámoří.

Jaké tratě pro Nikolu Zdráhalovou upřednostní, bude jasné po jejím nedělním startu na 1500 metrů, kde má společně s kilometrovou tratí nejvyšší naději na účast v Pekingu.

„Člověk je rád, že tam není sám. Niky se zlepšuje, má neuvěřitelnou – jak já říkám – forsáž na startu. Co tam dokáže vydupat, je neuvěřitelné. Jsem hrozně ráda, že jí to jde, snad jí to půjde líp a líp a že se tam společně potkáme, zazávodíme a absolvujeme to celé spolu,“ věří Martina Sáblíková, která už má jistotu startu v závodu na 5000 metrů.

Obě české reprezentantky by ale - podle dosavadního průběhu sezony - mohly nastoupit na olympijských hrách na tříkilometrové trati, kam postoupí osm držitelek nejrychlejších časů a dalších dvanáct z pořadí ve Světovém poháru.

„To se uvidí až teď v Americe a v Kanadě, necháme se překvapit. Tam by měl být lepší a rychlejší led. Tam to bude důležité,“ uvědomuje si Zdráhalová, kterou v neděli čeká ještě poslední jízda v Evropě. Krátce po 17. hodině se postaví na start závodu na 1500 metrů.