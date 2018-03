Norský běžec na lyžích Klaebo je nejmladším vítězem Světového poháru v historii

Nor Johannes Hösflot Klaebo ovládl v 21 letech jako nejmladší běžec na lyžích v historii Světový pohár. Závěrečný stíhací závod na 15 km volnou technikou ve Falunu vyhrál Rus Alexandr Bolšunov. Klaebovi, který minulý měsíc na olympijských hrách v Pchjongčchangu vybojoval tři zlaté medaile, dnes stačilo k zisku velkého křišťálového glóbu 25. místo. Falun/Švédsko 15:30 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Hösflot Klaebo | Zdroj: ČTK

Triumfem v celkovém pořadí Světového poháru překonal legendárního Švéda Gundeho Svana, který v roce 1984 zvítězil ve 22 letech. Klaebovi se navíc povedlo seriál ovládnout přesto, že nestartoval v Tour de Ski, což žádný lyžař od roku 2007, kdy se štědře bodovaná Tour začala běhat, nedokázal.

Klaebo si během zimy připsal ve Světovém poháru 11 vítězství, v závěru sezony už mu docházely síly. „Poslední závody byly hodně těžké. Jsem rád, že se to povedlo," řekl nástupce jiného Nora Martina Johnsruda Sundbyho na pohárovém trůnu.

Závěrečný víkend ve Falunu patřil Klaebovu vrstevníkovi Bolšunovovi, který si v sobotu na klasické patnáctce doběhl pro první vítězství ve Světovém poháru a dnes přidal další. Do stíhacího závodu vyrazil s pohodlným náskokem 38 sekund, který v poklidu ještě navýšil. Druhý skončil se ztrátou 47 sekund Kanaďan Alex Harvey a třetí byl Švýcar Dario Cologna, který obsadil v konečném pořadí seriálu druhé místo za Klaebem.

Nový šampion Světového poháru si k titulu pomohl i sedmi vyhranými sprinty, což je nový rekord za sezonu. Víc pohárových závodů za jednu zimu dokázal vyhrát jen Sundby, který v ročníku 2015/16 stanul na nejvyšším stupni čtrnáctkrát.

Čeští lyžaři v závěrečném závodu sezony nebodovali, nejlepší z nich Petr Knop obsadil 47. místo. Ve Falunu chyběla česká jednička Martin Jakš, který v celkovém hodnocení SP skončil na 46. příčce.

Finále SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko):

Muži - stíhací závod 15 km volně:

1. Bolšunov (Rus.) 35:03,3, 2. Harvey (Kan.) -47,1, 3. D. Cologna (Švýc.) -47,5, 4. Sundby (Nor.) -48,7, 5. Vylegžanin (Rus.) -50,3, 6. Holund (Nor.) -51,7, 7. Halfvarsson (Švéd.) -54,1, 8. Röthe -54,9, 9. Dyrhaug (oba Nor.) -1:04,1, 10. Spicov (Rus.) -1:04,2, ...47. Knop -4:00,3, 51. M. Novák -4:17,5, 74. Rypl (všichni ČR) -8:01,5.

Konečné pořadí SP (po 30 závodech): 1. Klaebo (Nor.) 1409, 2. D. Cologna 1290, 3. Sundby 1261, 4. Harvey 1179, 5. Bolšunov 1152, 6. Holund 917, ...46. Jakš 126, 132. M. Novák 9, 153. Knop 1.