Závody v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě bez vstupného. Organizátoři chtějí nalákat diváky

Ledeckou čeká závod na oblíbeném svahu. Stále ale ještě testuje, na jakém snowboardu chce jezdit

„Máme nové i staré prkna. Pořád se to snažíme porovnávat. V Rogle to bude velká rovina, takže to musí jet. Letos přišly prkna bohužel hrozně pozdě, holt to dotestovávám teď,“ řekla Ledecká.