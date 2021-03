Biatlonista Krčmář dojel ve sprintu v Novém městě dvanáctý, závod ovládl Francouz Maillet

Češi zajeli výrazně lepší sprint než minulý týden, kdy byl Krčmář jako nejlepší Čech devětatřicátý.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu navázal na čtyři nuly z nedělní stíhačky a přidal další dvě čisté položky. Na Fillona Mailleta ztratil 44,5 sekundy.

Poslední sprint v kariéře absolvoval ve čtvrtek Ondřej Moravec, který se po třech trestných kolech musel strachovat o postup do sobotní stíhačky. Nakonec do šedesátky proklouzl z 59. místa.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 22:07,2 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -11,3 (0), 3. Hofer (It.) -14,8 (0), 4. Jacquelin (Fr.) -22,7 (0), 5. Laegreid (Nor.) -23,4 (1), 6. Guigonnat (Fr.) -23,6 (1), 7. Samuelsson (Švéd.) -30,0 (0), 8. Dale -36,7 (1), 9. J. T. Bö (oba Nor.) -37,0 (2), 10. Fak (Slovin.) -39,8 (1), ...12. Krčmář -44,5 (0), 29. Štvrtecký -1:21,1 (1), 34. Karlík -1:28,9 (2), 50. Hornig -1:56,3 (1), 59. Moravec (všichni ČR) -2:02,3 (3).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 987 b., 2. Laegreid 962, 3. T. Bö 817, 4. Fillon Maillet 812, 5. Dale 783, 6. Samuelsson 736, ...23. Krčmář 300, 36. Moravec 149, 71. Štvrtecký 18, 75. Žemlička 17, 85. Karlík, 86. Krupčík (všichni ČR) oba 7.