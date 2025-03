Zimní stadion v Uherském Hradišti půjde k zemi už letos. Nový by měl být hotový v září 2026

Letošní sezona na současném zimním stadionu v Uherském Hradišti je definitivně poslední. Už za několik měsíců půjde objekt postavený v 70. letech minulého století k zemi. Na jeho místě vyroste nový zimní stadion. Uherské Hradiště 10:02 12. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní stadion v Uherském Hradišti, který byl postavený v 70. letech minulého století, je ve špatném technickém stavu. | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

Zimní stadion v Uherském Hradišti, který byl postavený v 70. letech minulého století, je ve špatném technickém stavu. Střechu například v posledních letech musela hlídat speciální čidla a dosluhuje také technologie chlazení ledové plochy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O demolici zimního stadionu v Uherském Hradišti a následující sezóně

Město proto už v minulém roce rozhodlo, že postaví nový. Bourat se nebude úplně celý stadion – přední budova, kde jsou provozovny, kanceláře, ubytovna nebo restaurace zůstane zachována.

V dubnu 2024 vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála společnost PSG Construction. Ta bude mít na starosti demolici i výstavbu nového stadionu.

Jak bude vypadat nová stavba

Přesná podoba nového stadionu ještě není známá, v současné době společnost PSG zpracovává projekt. Ten ale vychází ze studie, kterou zpracovalo město (najdete ji ZDE).

Jisté je, že v nové hale budou dvě ledové plochy: jedna klasická splňující požadavky mezinárodní hokejové federace a jedna menší tréninková o rozměrech 26 x 14 metrů. Kapacita tribuny by měla být 500 diváků (místo současných víc než dvou tisíc). Samozřejmostí budou také šatny a další zázemí. Novinkou by měla být ubytovna s kapacitou zhruba 80 lůžek.

Stavba nového stadionu by měla stát víc než 355 milionů korun. Město podle starosty podalo na Národní sportovní agenturu žádost o dotaci, která by mohla přinést až 110 milionů korun. Nový stadion by měl být hotový v září příštího roku.