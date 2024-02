O biatlonu se teď mluví všude. O fanoušky je tu skvěle postaráno, říká Šebek z Vysočina Arény

Kromě fanoušků biatlonu jsou tribuny Vysočina Arény při mistrovství světa plné nejen sportovců, ale i významných funkcionářů. Jedním z nich byl i předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, který v sobotu navštívil studio Radiožurnálu Sport. V rozhovoru se podělil o to, zda pro něj vrcholná sportovní akce v tuzemsku znamená spíše zábavu nebo nával pracovních povinností. Rozhovor Nové Město na Moravě 20:38 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz, Profimedia

Jaký máte vztah k biatlonu?

Určitě pozitivní. Ještě než jsem začal fungovat v Národní sportovní agentuře (NSA), tak jsem byl velikým fanouškem biatlonu a snažil jsem se v televizi sledovat podniky Světového poháru. Členové mé rodiny mohou potvrdit, že se podle rozpisu závodů řídily naše víkendy. Biatlonu jsem fandil, dřív než jsem s ním měl co do činění v pozici šéfa NSA. Jsem rád, že se tu koná akce světového formátu a že ji mohla Národní sportovní agentura podpořit.

Kdo patřil mezi vaše oblíbené biatlonisty?

Určitě Martin Fourcade. Jinak jsem samozřejmě fandil českému týmu, takže Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr.

Je pro vás světový šampionát zábava, nebo spíše práce?

Mám hodně pracovních povinností, ale jsem rád, že to je spojené právě s biatlonem. Mám tu řadu formálních povinností a také jsem tu měl plno jednání, protože se tu pohybuje hodně lidí ze sportovního prostředí.

S kým ze sportovců jste se v Novém Městě na Moravě setkal?

Měli jsme tady zasedání rady Národní sportovní agentury, což je takový řídící orgán. Absolvovali jsme jednání, které probíhalo celé odpoledne. Bylo tam deset mých poradců a řešili jsme závažná témata, které se týkají například výstavby infrastruktury, kontrolní činnosti Národní sportovní agentury.

Ze zajímavých lidí je v mém poradním týmu Kateřina Neumannová, která tady byla v den svých narozenin, a měl jsem možnost vidět stále velký zájem o její osobu ze strany nejen fanoušků, ale i sportovních funkcionářů.

Může být biatlon vzorem pro ostatní sporty díky tak vysoké divácké návštěvnosti?

Určitě. Biatlon je skvělou ukázkou toho, jak pořádat akce pravidelně. Popularita sportu je založena i na skvělém pokrytí médií. O biatlonu se nyní v České republice mluví i ve zprávách o počasí, v dopravním zpravodajství a je skvělé, že se organizátoři starají o diváky i mimo rámec samotného závodu.

Vidíme plné tribuny lidí, kteří na stadion přicházejí už několik hodin před startem, aby měli dobrou diváckou pozici pro závod. O fanoušky je tu skvěle postaráno. Dobrou atmosféru vytváří právě i věci okolo.

V České republice se letos bude pořádat ještě jedna velká akce, kterou bude mistrovství světa v hokeji. Je to dobrá zpráva, nebo spíše to přidělá další starosti?

Když vidíte, že jsou ty akce dobře zorganizované, máme plné tribuny diváků, tak to má pro stát ohromný ekonomický přínos. V okolí sta kilometrů jsou plné hotely turistů, kteří v restauracích utrácí peníze, kupují si suvenýry a vstupenky. Je to tady, stejné to bylo při mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře a určitě to takové bude i při světovém šampionátu v hokeji.

Máme v Česku tři extrémně velké sportovní akce, což není úplně optimální. Přijali jsme určitá opatření, abychom tu měli maximálně dvě významné akce za rok. Má to návaznost na rozpočet, kapacitu dopravní infrastruktury České republiky a další faktory.

Jak se plánuje, že organizátorům sportovních akcí přislíbíte určitý finanční obnos, ale až třeba na příští rok?

Už jsme to zanesli do směrnice a akčního plánu Národní sportovní agentury. Předkládáme tříletý plán významných sportovních událostí mimořádné důležitosti. Jedná se o akce, které jsou realizovány díky podpoře vlády.

Zároveň pokud pořadatelé nemají jistotu finančních prostředků, tak se do toho ani nepouštějí. Do roku 2026 už máme plán akcí uzavřený a žádní další pořadatelé se na akce hlásit nemůžou.

Velké akce v Česku

Na co se v roce 2025 a 2026 mohou sportovní fanoušci v Česku těšit?

V roce 2025 to bude mistrovství světa žen v ledním hokeji, mistrovství světa žen ve florbale a také mistrovství Evropy v ženském basketbalu. V roce 2026 je v plánu mistrovství světa v krasobruslení, což je divácky hodně sledovaná akce a také mistrovství Evropy v házené a volejbalu žen.

Národní sportovní agentura podpořila dostavbu Vysočina Arény 400 miliony korun?

Ano. Z naší strany šlo těch 400 milionů korun, 80 miliony korun to podpořil Kraj Vysočina a další prostředky investoval biatlonový svaz.

Je to pro nás trochu pilotní projekt sportovních center a těší mě, že se v poměrně napjatém časovém termínu podařilo dostát závazkům státu.

Šlo o to, že pokud bude mistrovství světa v biatlonu přiděleno do Vysočina Arény, tak bude muset proběhnout rekonstrukce, což se povedlo.

Nejde jen o zázemí pro fanoušky na mimořádně navštěvované akce. Zařídila se i ubytovna pro sportovce, stravovací zařízení, zázemí pro týmy, což bude využíváno i při soustředění běžců na lyžích, biatlonistů nebo cyklistických klubů.

Věřím, že to umožní po dobu dvaceti let pořádat nejen Světové poháry a mezinárodní akce, ale poslouží i jako zázemí pro české sportovní kluby.

Jaké další významné rekonstrukce nebo přestavby čekají české sportovní prostředí díky dotacím NSA?

Z největších projektů, které jsou definované v programu národních sportovní center, je nejblíž realizace sportovního areálu v Nymburku, kde už probíhá stavební dokumentace. V řešení je i lyžařský areál Harrachov a s ohledem na nedostatek sněhu v českých podmínkách se mluví o větší investici do areálu v Bedřichově.

Dává to smysl, protože všichni jsme zatlačili slzu, že se zrušila Jizerská padesátka. Musíme na to být připraveni. A pokud by v Bedřichově byl nějaký okruh se zasněžováním, tak je to investice, která dává smysl a je skoro nevyhnutelná.

Reportéři Jan Kodet a Jan Suchan s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem ve studiu Radiožurnálu Sport ve Vysočina Aréně | Foto: Zuzana Pokorná | Zdroj: Český rozhlas