'Obřák jsme trénovali, ale na snowboardu.' Ester Ledeckou čeká na úvod sezony nezvyklá disciplína

Na 22 let toho Ester Ledecká zažila už dost - třeba dva tituly mistryně světa i dva celkové triumfy ve Světovém poháru na snowboardu nebo start na mistrovství světa v lyžování. Přesto ji dnes čeká jedna premiéra: poprvé naskočí v elitním seriálu lyžařek do obřího slalomu. Sölden/Rakousko 9:24 28. října 2017

Zatímco si největší hvězdy Světového poháru vpředvečer prvního závodu losovaly startovní čísla, Ester Ledecká mohla stranou slavnostního humbuku. „Brala bych to jako skvělou příležitost vyzkoušet ve svěťáku zas něco nového,“ říká česká lyžařka Radiožurnálu před premiérou v obřím slalomu.

O možnosti nastoupit do tradičního zahajovacího závodu sezony se Ledecká dozvěděla po odřeknutí dalších Češek až na poslední chvíli. Zatím zaměřovala na rychlostní disciplíny, takže nemá obří slalom příliš natrénovaný.

„Minulý týden jsme obřák hodně trénovali, ale na snowboardu. Na lyžích jsme trénovali asi dva dny a předtím jsme jezdili v Chile a v Itálii, takže něco natrénováno máme,“ směje se lyžařský trenér všestranné sportovkyně Tomáš Bank.

Šance na postup je minimální

Díky nulové zkušenosti z obřích slalomů Světového poháru sice Ester Ledecká nemusela na slavnostní los pro elitní patnáctku lyžařek v centru v, ale mínusy v tomto případě převažují. Nebo respektive jedno, zato obrovské: velice nevýhodné startovní číslo.

„Jede předposlední a bylo by velkým překvapením, kdyby postoupila do druhého kola. Určitě na to má, ale hrozně záleží na tom, jak bude vypadat trať,“ přemýšlí Tomáš Bank.

„Samozřejmě se budu snažit vyhrát. Jako na každém závodě,“ reaguje tak jako vždy Ester Ledecká, ale tentokrát hned dodává: „Musím stát nohama na zemi, takže bych to brala jako něco, z čeho můžu čerpat do dalších závodů.“

První kolo úvodního závodu sezony je na programu od 10:00, druhé se pojede ve 13:00.