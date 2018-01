Odrazový můstek pro budoucí olympioniky. Startuje olympiáda dětí a mládeže

Před osmi lety si poprvé vyzkoušela snowboardcross na olympiádě dětí a mládeže a už příští týden vyrazí na sportovní svátek do Jižní Koreje. Vendula Hopjáková, která loni skončila na mistrovství světa ve Španělsku jedenáctá, začínala právě na dětské zimní olympiádě, jejíž osmý ročník od neděle hostí Pardubický kraj. Dolní Morava 14:55 28. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahájení dětské olympiády v roce 2017. | Foto: Z. Vaiz/olympic.cz

„To byl úplně můj první závod v crossu. Dřív jsem ani nevěděla, co to je, a tam jsem si to ve třinácti poprvé vyzkoušela, skončila jsem třetí, což byl pro mě obrovský úspěch. Pak jsem v patnácti jela na první kemp a už jsem u toho zůstala," vzpomíná jednadvacetiletá Vendulá Hopjáková, která 16. února zažije premiéru na olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

To, že může být dětská olympiáda pomyslným odrazovým můstkem do velkého sportovního světa, si vyzkoušela třeba i snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, sdruženář Tomáš Portyk a také krasobruslař Michal Březina. Do Pardubického kraje se olympiáda dětí a mládeže vrací po patnácti letech, kdy úplně první ročník (letních her) hostila Litomyšl. A podle trenéra snowboardcrossové reprezentace Marka Jelínka jde o skvělou myšlenku.

Z Olympiády dětí a mládeže až do Pchjongčchangu. Jak sportovci na ODM nastartovali kariéru https://t.co/BRjBQmW6De pic.twitter.com/FvDrSX35Ug — Český olympijský tým (@olympijskytym) 26. ledna 2018

„Má to podobné parametry jako olympijské hry, kdy se prolínají jednotlivé disciplíny a sportovci jsou na jednom místě. Ten přesah je obrovský a děti se na to neuvěřitelně těší. Je to pro ně veliká motivace,“ říká Jelínek.

Kromě Pardubic bude soutěžit víc než 1 700 dětí v Letohradě, Dolní Moravě, Čenkovicích, ale třeba i v České Třebové a Litomyšli. A přestože na českých horách nejsou úplně ideální podmínky, mělo by se všechno odzávodit v plném rozsahu. I na snowboardkrosové trati v Dolní Moravě.

„Sněhu tady moc není, takže snad něco vymyslí. Pro děti to v závěru nemusí být tak velké a stačí málo, aby to byla legrace, protože ony si to jedou užít," povídá při pohledu na bílé svahy pod Kralickým Sněžníkem Vendula Hopjáková, která si před týdnem hodně zvedla sebevědomí směrem k olympijským hrám v Jižní Koreji, když na Světovém poháru v tureckém Erzurumu skončila v soutěži týmů druhá - po boku Evy Samkové.