Nemusím se stydět, ale ani plácat po ramenou, zhodnotil Krčmář své olympijské vystoupení

Čeští biatlonisté odletí z olympijských her v Pekingu bez medaile. V závěrečných závodech s hromadným startem byla Markéta Davidová mezi ženami čtvrtá a Michal Krčmář doběhl mezi muži na 21. příčce. S českým reprezentantem mluvil v cíli reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Peking 14:32 18. února 2022

Český biatlonista Michal Krčmář | Foto: ATHIT PERAWONGMETHA | Zdroj: Reuters

Ještě na poslední střelbě jste měl šanci na elitní desítku, ale zůstaly vám tři nesestřelené terče. Co se tam stalo?

Přišly tam dva tři velké poryvy, takže jsem čekal a odkládal jsem rány. S těmi podmínkami jsme se nevypořádal.

Bylo to charakteristické obecně pro celý závod? Nejlepší bilanci na střelnici měli Martin Ponsiluoma a Simon Eder, kteří udělali dvě chyby.

Dneska to bylo kvůli větru náročné, i když na ležkách se to zvládnout dalo. První stojka se také ještě dala, ale pak jsem to chytil na závěrečné střelbě.

Jste oblepený tejpy a přijde mi, že se i třesete. Jak náročné to dnes bylo z pohledu té velké zimy?

Pocitová teplota je v tuhle chvíli kolem minus 25 stupňů. Jak říkáte, ačkoliv necítím úplně zimu, tak se tady klepu. V tomhle ohledu to bylo těžké, ale každý to měl stejné.

Jak hodnotíte konečné 21. místo ze závěrečného závodu?

Nejsem z toho nadšený, tři čtvrtiny závodu jsem to měl rozjeté na lepší výsledek. Spíš jsem zklamaný.

Nejlépe jste tu byl šestnáctý ve sprintu. Myslel jste na víc?

Šestnácté místo není něco, za co bych se měl stydět. Ale rozhodně se nebudu plácat po ramenou. Měl jsem na lepší výkon – teď nemluvím o medaili, ale desítka pro mě byla hratelná.

Takže za čtyři roky na olympiádě v Anterselvě?

Uvidíme. Když pojede Jágr, tak pojedu taky.

Markéta Davidová byla čtvrtá, posledním výstřelem se připravila o medaili a pak tu procházela v slzách. Stihl jste ji před svým závodem nějak ukonejšit, nebo jste se nepotkali?

Potkali jsme se rychle v buňce. Pogratuloval jsem jí, objal jsem ji. Dokážu si představit, jak je to pro ni těžké. Moc mě to mrzí, připravoval jsem se na svůj závod a ještě jsem sledoval, jak jede ona. Zasloužila by si medaili, ale bohužel se rozdávají jenom tři.