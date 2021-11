Olympijská premiéra českých skokanek na lyžích se blíží, Ulrichová a Indráčková jsou v plném tréninku

Ženské sporty přepisují české dějiny. Účast na olympijských hrách si vybojovaly hokejistky a pod pěti kruhy budou poprvé startovat také skokanky na lyžích. V Pekingu by neměly chybět Karolína Indráčková a Klára Ulrichová. Ve hře bude navíc ještě třetí z reprezentačního výběru Veronika Jenčová. Praha 21:19 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokanka na lyžích Karolína Indráčková | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Klíč je takový, že ze Světového poháru, který se počítá od loňského léta, jede čtyřicet nejlepších holek světa z dlouhodobého žebříčku. Ony jsou teď někde kolem třicátého místa s obrovským náskokem na čtyřicáté,“ vypočítal trenér ženské skokanské reprezentace Antonín Hájek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České skokanky na lyžích mají téměř jistou účast na olympijských hrách. Více v příspěvku Pavla Petra

Dvojice Karolína Indráčková – Klára Ulrichová by tak měla mít už téměř jistý start na hrách v Pekingu.

„Obě by se daly charakterizovat slovem pracovitost, protože tomu dávají opravdu sto procent. Jsou poctivé ve všech směrech, proto také dosahují těch výsledků, co dosahují. Typově a povahově jsou trochu odlišné, ale velmi dobře se s nimi pracuje,“ říká Antonín Hájek.

Nejlepší české závodnice přitom mají za sebou rozdílné léto. Sedmnáctiletá Klára Ulrichová mimo jiné ovládla letní domácí šampionát a v závodech Grand Prix se hned čtyřikrát probojovala do elitní patnáctky.

„Jsem určitě spokojená, odpovídají tomu výsledky. Podařilo se mi de facto v každém závodě bodovat. Pro mě je to úspěch a motivace do dalších sezon,“ říká Ulrichová.

O šest let starší a zkušenější Karolína Indráčková se naopak musela vyrovnávat se zdravotními problémy. „Natrhla jsem si sval v třísle a hojilo se to déle, než se předpokládalo. To se mi stalo na konci června a skákat jsem začala tak na konci srpna, dvouměsíční výpadek je docela dlouhý. Snažila jsem se trénovat, co šlo, v posilovně, techniku, kdykoliv jsem mohla,“ popisuje.

Žádná z nich prostě nechce o premiérový start na olympijských hrách přijít. „Je to splněný sen. Neznám žádného sportovce, pro kterého by nebyla účast na olympiádě snem. Jestli se to povede, bude to velká pocta. Doufám, že si to užiju,“ říká Klára Ulrichová.

„Olympiáda je výzva pro každého sportovce a největší akce takřka pro všechny sporty. Je to navíc jednou za čtyři roky, takže se na to všichni těšíme. I když tam máme jen jeden individuální závod a jeden týmový, tak věřím i v nějaký dobrý výsledek,“ doplňuje trenér Hájek.

Skokanky už příští týden čeká vstup do Světového poháru. „Máme před sebou poslední čtyřdenní soustředění v Rakousku na ledové stopě a příští středu odlétáme na první Světový pohár do Ruska. Pak poletíme rovnou do Norska, kde jsou na sněhu dobré podmínky k tréninku. Tam se budeme připravovat a další víkend je tam Světový pohár,“ popisuje kouč náročný program.

O olympijskou naději bude vedle Veroniky Jenčové usilovat také Štěpánka Ptáčková, která v létě podstoupila operaci kolena. Naopak do letní přípravy po konci kariéry už nenaskočila Zdeňka Pešatová.