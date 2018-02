Bramboriáda: Američané vyhráli na počet medailí, které neznají. Češi mají dvě

Sto dva skvělých sportovních výkonů, ale ne dost skvělých. Sto dva sportovců, dvojic, štafet a týmů, kterým těsně unikl cenný kov a medailový ceremoniál. V počtu „bramborových medailí“ získali nechtěný titul v Pchojngčchangu Američané, aniž by věděli, co to bramborová medaile je. Češi mají dvě.

Pchjongčchang, Kangnung 7:30 28. února 2018