Výběr ze 300 závodníků i neomezený rozpočet. Čína chce mít na domácí olympiádě snowboardové naděje

Do zimní olympiády v Pekingu sice zbývají víc než dva roky, ale už teď dělá Čína všechno pro to, aby na hrách uspěla. A to i ve sportech, které nemají v zemi žádnou tradici. S téměř neomezenými možnostmi se tak snaží prosadit třeba ve snowboardingu.

Peking 15:21 2. ledna 2020