Olympijský rok: Eva Samková odpočívá při štípání dřeva. 'Na stáří se sem odstěhuju,' říká v rodném Vrchlabí

Štípání dřeva a další náročná práce na zahradě. Eva Samková už od školních let pomáhala se vším, co se dělo kolem rodinného domu ve Vrchlabí, a i díky tomu je jednou z nejlépe fyzicky vybavených snowboardcrossařek ve světovém poháru. Na podzim jsme se za ní proto vydali přímo do Krkonoš. Vrchlabí 16:26 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: Herbert Slavík

Přehrát Eva Samková na domácí brigádě

Velkou zahradní brigádu přichystala na Evu Samkovou doma ve Vrchlabí její máma Ludmila poté, co se olympijská vítězka vrátila z téměř dvouměsíčního tréninkového kempu na jižní polokouli.

Vlhký podzimní vzduch se tak už od rána ohřívá díky ohni, na kterém se pálí ztrouchnivělé dřevo.

„Přijela jsem po sedmi týdnech a za šest dní zase odjíždím. Jsem tu v klidu, člověk sem přijede po delší době a nahodí se do jiné nálady,” popisuje Eva Samková.

„Vstaneš v devět nebo v deset ráno, jdeš se psem a celý den neuděláš nic. Kromě práce na zahradě, na což se máma těší. Vždycky mi tady připraví takovou menší brigádu,” směje se Samková.

„Byla úplně normální dítě. Byla trochu živější, ale lepší než kdyby seděla u počítače,” popisuje Evina maminka.

„Mám to tu moc ráda, je to tu super. Až nebudu muset bydlet v Praze, zase se sem do hor na stáří odstěhuju,” plánuje si Samková.

„Kromě Vrchlabí a Krkonoš mám ráda i Jizerky, takže asi něco takového,” dodává česká medailová naděje pro olympijské hry v Jižní Koreji.