Olympijský rok: 'Přesladká barbína,' myslel si Petr Koukal o budoucí ženě. Názor změnil za pár minut

Rodinná sešlost u tety a strýce na Slovensku v Kremnici je tak vzácnou událostí, že si ji samozřejmě nenechá ujít ani manžel Petr. Manžel Gabriely Koukalové už je mezi příbuznými své paní jako doma.

„Ono se to nezdá, ale Petr je hodně rodinný. Je to jedna z jeho hlavních priorit v životě. Je cítit, že má rád tu svojí i tu mojí. Myslím, že všichni už ho berou, jako že je náš,“ vypráví Radiožurnálu Gabriela Koukalová.

Ještě za svobodna Gabriela Koukalová s úsměvem vyprávěla o tom, že si vezme Petra Koukala i z praktických důvodů, v jejím příjmení se změní jediné písmeno, ale tyhle vtípky přerostly v hluboký vztah.

I když, nedá se říct, že by šlo v tomto případě o lásku na první pohled. „Říkal jsem, že jí skoro neznám a působí zvláštně. Přišla mi taková přesladká a že si hraje na barbíny. A ti kámoši, kterým jsem to říkal, jsou ti samí, kterým jsem ji po půl roce přivedl do naší party a říkám: ‚Kluci, to je Gábina, moje holka‘,“ vzpomíná Petr Koukal.

„Myslel jsem si, že je úplně jiná. Přišlo mi to hrozně prvoplánové. Říkal jsem si, že jsou z ní všichni posazení na zadek, jak je nádherná. Ale měla styl, který mi nebyl úplně sympatický,“ vzpomíná.

A pak se biatlonistka s badmintonistou dali na společenské akci do řeči. „Mluvili jsme spolu dvě možná čtyři minuty. Ty minuty mi úplně otevřely oči a úplně jsem na ní změnil názor. Pochopil jsem, že to, co jsem si myslel, že je hra, hra není. Ona to žije,“ vysvětluje Koukal, když naráží na starost své manželky o upravený zevnějšek.

„Můžeme si o tom myslet, co chceme a mě to na začátku vytáčelo, že kdy jsme někam šli, tak jsem hodinu čekal, než Gábina vyjde z koupelny. Ale ona to od malička žije, že žena má jít do společnosti upravená. Je to věc, kterou udrží, i kdybych se postavil na hlavu. Začalo mi to hrozně imponovat,“ vysvětlil bývalý badmintonista a manžel asi nejslavnější české biatlonistky při natáčení dokumentu Olympijský rok Gabriely Koukalové.