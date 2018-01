Olympijský rok: Vykloubené rameno Evu Samkovou stále limituje, na olympiádě kvůli němu změní taktiku

Olympijská vítězka Eva Samková se o víkendu vrátila do Světového poháru vítězstvím, ale problémy s rameny jí limitují dál. Na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu tak nebude moci spoléhat na bleskové starty jako před čtyřmi lety v Soči. Pitzal / Rakousko 13:43 25. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková hází prknem | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Špatné počasí nedovolilo českým snowboardcrossařům vyrazit na trať v rakouském Pitztalu, a tak zamířili do posilovny v nedalekém Imstu. Eva Samková si ale musí dávat velký pozor, protože je to její první trénink po pádu v italském Stelviu.

„Bylo docela hnusně, ale jezdili jsme jenom starty, já jsem udělala chybu. Spadla jsem a vypadlo mi rameno, takže jsem od pondělí do pondělí měla volno. Nesměla jsem s tím hýbat a pak mi v pondělí řekli, že až do pátku. Takže skoro dva týdny,“ popisuje zdravotní trable Samková

„Naštěstí to nebylo to operovaný. Tohle mi sice taky vypadává, ale není operovaný. To, co jsem měla operovaný, tak bylo před tím úplně v háji. Na to druhý se čeká, až bude stejně v háji a pak se bude operovat. Naštěstí na operaci nejdu. Jednak by se to nestihlo do olympiády, takže hlavně kvůli tomu. Musím na tom teď víc makat,“ vysvětluje

„Já bych chtěl k Eviným ramenům jenom říct, že to není tolik o tom, jestli je silná nebo slabá. Čím je silnější tím je větší pravděpodobnost, že to rameno vypadne. Ona si to na startech právě vyhazuje vlastní silou. U ní je to hlavně o té koordinaci,“ uvědomuje si Marek Jelínek, trenér Evy Samkové

„Paradoxně letos je silnější než loni a předloni a o to víc si musíme dát pozor, že při těch velkých záběrech jí to může vylítnout jenom, protože je silnější,“ dodává trenér.

Dva měsíce před olympiádou v Jižní Koreji po tréninkovém pádu ve Val Thorens jí opět rameno vyskočilo a místo tří prosincových závodů Světového poháru čekalo olympijskou vítězku celodenní kolečko po doktorech zakončené u profesora Pavla Koláře a po něm vypadla poměrně spokojeně

„Nejsem ráda, že jsem se zranila. Spíš si člověk uvědomí, když se mu něco takhle stane a nemůže závodit, tak si uvědomí, jak moc rád vlastně závodí a jak moc rád má ten svůj sport, což mu normálně běžně nedochází. Třeba leží a říká, že se mu nechce na kopec. Co bych za to dneska dala, kdybych mohla na kopec,“ mrzelo olympijskou vítězku ze Soči 2014.

V polovině ledna se ale Eva Samková vrátila do Světového poháru. V tureckém Erzurumu vyhrála a ukázala, že ani 4 měsíce bez závodů jí nijak negativně nepoznamenaly. Je ale možné, že kvůli problémům s rameny upraví v Jižní Koreji techniku startu a bude pak muset soupeřky nahánět na trati. I tak už ale v minulosti dokázala světovou elitu ve snowboardcrossu porazit.