Hry v jihokorejském Pchjongčchangu začnou za 18 dnů a stejně jako před čtyřmi lety v Rusku bude patřit i teď mezi největší favoritky mezi snowboardkrosařkami Češka Eva Samková. Jak prožila posledních dvanáct měsíců před olympijskými hrami? Před rokem v únoru jste ji mohli potkat na svazích v Peci pod Sněžkou, kde stejně jako ostatní studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy plnila zápočty. Seriál Pec pod Sněžkou 19:15 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká snowboardcrossařka Eva Samková. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Je mrazivé únorové ráno a společně s Evou Samkovou stoupáme na kotvě pomalu podél sjezdovky Javor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Olympijský rok: Započteno! Radovala se Eva Samková před rokem v Peci pod Sněžkou

Rodačka z nedalekého Vrchlabí prý jedno z našich nejznámějších lyžařských středisek paradoxně příliš nezná. Na tomhle svahu závodila jenom jednou a okolí ani neměla kdy si pořádně prohlédnout.

Teď má před sebou zápočtové jízdy na lyžích, jejichž splnění není ani pro zkušenou olympijskou vítězku ve snowboardkrosu nic jednoduchého.

„Dokonce se mi o těch zápočtech zdálo,“ přiznává. „Vždycky doufám v to, že když se člověk aktivně zapojuje v průběhu výuky před samotnými zápočty a snaží se, tak že k tomu třeba učitelé přihlédnou.“ Eva Samková přiznává, že je před zápočtovými jízdami možná ještě nervóznější než při závodech. „Tam je to o tom, co umím a co trénuju. Tady jen doufám, že když se budu soustředit, tak to snad vyjde,“ dodává.

Soustředěnost a cit pro sníh

Instruktorka Petra Matošková zatím na svahu podrobně popisuje více než třem desítkám studentů, kde a jak přesně mají plnit zápočty. Jsou to i pro rekreačního lyžaře zdánlivě jednoduché požadavky, ale pod pozorným dohledem nemusí ani naoko hezká jízda na zápis do indexu stačit.

I Eva Samková si očividně oddechla poté, co u všech oblouků jako jedna z mála slyšela u svého jména splněno. „Po tomhle je olympiáda úplná pohoda,“ raduje se. Zápočet na svahu stejně jako Eva splnilo celkem jen 5 ze 36 studentů.

„Eva je skvělá lyžařka. Má cit pro sníh i pro skluz, a když se něco řekne, snaží se to udělat správně,“ chválí Petra Matošková úspěšnou olympioničku, která ovšem přeci jen více času tráví na jednom prkně než na dvou.