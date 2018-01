Ondřej Moravec střílel při sprintu čistě, stačilo to na desáté místo. Vítězem je Nor Johannes Bö

Nejlepším Čechem byl střelecky zcela bezchybný Ondřej Moravec, kterého od lepšího umístění vzdálil pomalejší běh. Nakonec skončil na desátém místě. Dalšími Čechy byli Michal Šlesingr na 55. příčce a Adam Václavík na 58., Michal Krčmář dojel jako 62. a Lukáš Kristejn 81. Vítězem se i přes jednu chybu na střelnici stal Johannes Bö. Anterselva / Itálie 15:51 19. 1. 2018 (Aktualizováno: 16:00 19. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Moravec při závodě Světového poháru | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ondřej Moravec si připsal čistou střelbou na obou položkách, ale nestačilo to na medailové pozice, i když chvíli závod dokonce vedl. Na vině byl především pomalý běžecký čas. Na vítěze Johannese Thingnese Bö ztratil víc než minutu a půl.

„Ráno mě začala hrozně bolet krční páteř. Trochu mě to mrzí, protože mě to malinko limitovalo. je to spíš takový blbý pocit. Člověk na to myslí a není to úplně uvolněné. Sice dvě nuly, ale řekněme průměrný den,“ hodnotil svůj výkon po závodu pro Radiožurnál Moravec.

Druhým nejlepším Čechem byl až 55. Michal Šlesingr. Ten nejdříve vybělil všechny terče při střelbě vleže, ale při té vstoje dvakrát minul. Za ním skončil 58. Adam Václavík, který při druhé položce čtyřikrát minul, když při té první ale dokázal zcela vyčistit všechny terče.

Michal Krčmář se čtyřmi chybami skončil až na 62. příčce. Nováček ve Světovém poháru Lukáš Kristejn, který na střelnici dvakrát minul, dojel jako 81.

Do stíhacího závodu, do kterého se kvalifikuje 60 nejlepších ze sprintu, tak postoupili z pěti Čechů Moravec, Šlesinger a Václavík.

Závod i s jednou chybou na střelnici vyhrál Johannes Thingnes Bö z Norska, za ním skončil Francouz Martin Fourcade. Bronzovou příčku obsadil Arnd Peiffer z Německa.