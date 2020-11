Moravec znovu střílel přesně a ve sprintu Světového poháru skončil desátý, Krčmář bral 16. příčku

Obhájce křišťálového glóbu Bö byl v sobotu ve vytrvalostním závodu druhý, ale tentokrát už před sebe nikoho nepustil.

Moravec skončil na úvod Světového poháru pátý. Davidová nezvládla poslední střelbu a doběhla 21. Číst článek

Ani on nemusel na trestné kolo a díky nejrychlejšímu běhu zvítězil jasně o 44,1 vteřiny před Švédem Sebastianem Samuelssonem.

Moravec v sobotu sestřelil 20 terčů a skončil pátý. I ve sprintu měl pevnou ruku a znovu se prosadil do desítky. Po stojce vyjížděl ze střelnice pátý, ale na trati na špičku ztrácel a o pět míst si pohoršil.

„Takhle povedený dva závody, to je super. Na to, že jsem druhý nejstarší chlap v poli, tak je to dobrý. Na střelnici ještě něco umím, ale vepředu ti chlapi jedou rychle, tak tam rezervy jsou. Já jsem ale spokojenej,“ řekl Radiožurnálu Moravec, který po letošní sezoně s biatlonem skončí.

Také Krčmář střílel do černého, jenže běžel ještě o něco pomaleji a nakonec z toho bylo 16. místo. Třetím nejlepším českým biatlonistou v závodě byl při premiéře mezi elitou Tomáš Mikyska, který chyboval jednou a skončil šedesátý. O místo za ním byl Jakub Štvrtecký a Adama Václavíka odsunulo pět trestných kol na 82. místo.

Biatlonistky začnou sprint na 7,5 km ve 13.40.