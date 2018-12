V předchozích letech se Ondřeji Rybářovi stýskalo po rodině, teď mu chybí dalekohled a adrenalin

Mluví se o něm jako o zásadní postavě vzestupu českého biatlonu, jenže po minulé sezoně se stáhl do ústraní. Ondřej Rybář skončil ve funkci reprezentačního šéftrenéra a stal se sportovním ředitelem, i proto, že už nechtěl trávit tolik času na cestách. Přesto je teď s týmem ve Slovinsku, i když zažívá trochu jiný Světový pohár. Pokljuka 11:26 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář na fotografii z doby, kdy byl ještě šéftrenér biatlonového týmu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Ondřej Rybář po delší době vyrazil do ciziny, a tak s domovem komunikuje tak, jak to zná z minulých let dokonale - tedy po telefonu, ale jinak tyhle rozhovory na dálku omezil na minimum, protože od rodiny neprchá pryč tak často jako dřív.

„Kluci jsou určitě rádi, že mají tátu více doma a manželka si někdy říká, jestli už nechci odjet někam na soustředění, ale to je asi úplně normální. Je to spíše to takové občasné popichování. Svého rozhodnutí nelituji,“ řekl Radiožurnálu Rybář.

I kvůli svým synům se vzdal funkce šéftrenéra, většinu svých povinností, těch organizačních, teď zvládá z domova, a když už přeci jen dorazil sem do Pokljuky, je to pro něj velká změna.

Během závodů už nepostává na střelnici u dalekohledu, zmizel ze záběrů kamer, které si po klíčových střelbách okamžitě najdou kouče zodpovědné za výsledky biatlonistů, a svým způsobem zažívá na Světovém poháru o něco méně nervózní chvilky.

„Po dalekohledu se mi občas stýská. Některé nervy mi ale vůbec nechybí a některý adrenalin mi chybí strašně moc, ale toho času není moc, abych si mohl stýskat,“ hodnotil Rybář.

Ale ne, že by se teď Ondřej Rybář během závodů flákal. Před startem ho můžete vidět, jak testuje lyže, bleskově střídá role servismana, mentora a manažera, prostě pomůže tam, kde je zrovna třeba…

„Zase jsem se malinko vrátil k tomu, že si můžu sáhnout na všechno. Na rozdíl od toho, když je člověk jako trenér, který nemá moc času okolo. Taky jsem nervózní za výsledky, ale trápí mě třeba jiné věci, než které mě trápily předtím. Je to tedy jinačí, asi v něčem ten stres není, protože nestojím na střelnici a neklepu se o to, jestli tu poslední ránu dají nebo nedají,“ popisoval Rybář.

Popisuje Ondřej Rybář, jaké chvilky v neděli zažijí spíš trenéři Gjelland a Vítek na závěr prvního podniku Světového poháru. Na programu jsou stíhací závody. Ten mužský začne v 11.45, ženy se vydají na trať o tři hodiny později.