Šéf českého biatlonu Hamza hledá po odchodu Rybáře nového trenéra. Oslovil tři zahraniční adepty

„Dali jsme tři nabídky do ciziny. Bavíme se s třemi různými trenéry v jasně daném pořadí a uvidíme, jak to dopadne.“ Národnost, biatlonovou minulost natož pak konkrétní jména vytipovaných postav, prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza zatím neprozradí.

Legendární biatlonista Björndalen ukončil kariéru. Stal se jedním z nejúspěšnějších sportovců na světě Číst článek

Hamza ale přiznává, že měl v posledních dnech pár telefonátů do zahraničí a že by mohl tréninku reprezentačního výběru šéfovat cizinec, a protože se týmu v poslední době mnohé povedlo, rozhodně má nového kouče na co lanařit – na dobrou pověst českého biatlonu.

Teď může mít Hamza v podobných debatách mnohem lepší argumenty než před lety. Práce u českých biatlonových tratí a střelnic by mohla být vcelku lákavá.

„Máme několik perspektivních závodníků, s kterými si myslím některým trenérům stojí za to pracovat. Vybudovali jméno si jméno a jsme dnes braní jako silná federace. Už nejsme takový otloukánek a už nás berou jako rovnocenného partnera. Uvidíme, koho ta naše případná nabídka zaujme.“

Pověsili malorážku na hřebík. Biatlonisté Soukup a Zvařičová se v Jablonci rozloučili s kariérou Číst článek

Jiří Hamza si tedy umí představit cizince, který skrz dalekohled kontroluje trefy českých biatlonistů, píše tréninkové plány, ale byla by to velká změna a měla by svá úskalí, zřejmě minimálně ta finanční, poznalo to třeba vedení běžců na lyžích - to si sice práci Fina Illky Jarvy nemůže vynachválit, jenže není to zadarmo.

„Finančně je to velký rozdíl. Samozřejmě to není jenom plat, ale i letenky a další věci okolo, které s tím souvisí. Nebylo to hned, to určitě ne,“ vysvětluje ředitel běžeckého úseku Lukáš Sacher.

Tohle všechno si samozřejmě moc dobře uvědomují v Českém vazu biatlonu, ale díky nedávným úspěchům prý můžou většině nejvyspělejších zemí konkurovat i finančně.

„Určitě asi nemůžeme konkurovat Rusům, ale myslím si, že se zbytkem jsme srovnatelní a samozřejmě nikdo sem nepůjde za horším,“ dodává Jiří Hamza.

Jasno o novém kouči českých biatlonistů by mělo být do konce dubna.