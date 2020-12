‚Nejde jen všechny chválit a plácat po ramenou.‘ Čeští biatlonisté si návrat trenéra Rybáře chválí

Ondřej Rybář patří mezi hlavní strůjce českého biatlonového boomu. Dlouho se na něm podílel jako trenér, který v reprezentaci vedl Ondřeje Moravce nebo Gabrielu Koukalovou. V posledních letech se v rolích šéftrenéra nebo sportovního ředitele svazu svěřencům trochu vzdaloval, teď na Světovém poháru ve finském Kontiolahti je ale zpátky v pozici hlavního kouče mužského týmu. Kontiolahti 6:47 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Rybář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Čeští biatlonisté si pochvalují přísnost svého trenéra Ondřeje Rybáře. Prý je na ně někdy až zlý, ale to je podle nich jedině dobře.

Znova ze střelnice hlásí do vysílačky dalším členům týmu, jak se komu dařilo a jak je na tom, znova stojí u dalekohledu a radí svým svěřencům. Tohle Ondřeje Rybáře baví mnohem víc než třeba různé zařizování a papírování.

„Stát s dalekohledem to ne, z toho mě bolí záda, ale trénování mě baví nejvíc. Být v kontaktu se sportovcema a mít možnost vstoupit do tréninkového procesu je asi to nejlepší,“ popisuje zkušený trenér Rybář.

Poslední dva roky tohle nedělal a čeští muži se nezlepšovali. Třeba olympijský medailista Michal Krčmář se za tu dobu jen čtyřikrát dostal do elitní desítky.

„Určitě to není, že bych si myslel, že k tomu přijdu a budeme vyhrávat Světové poháry. Máme tady šikovné sportovce, ale je mají před sebou fůru práce.“ myslí si Rybář, který své svěřence někdy popožene trochu hlasitěji.

Kamarádství stranou

„Když jsou všichni spolu kamarádi a jsou v pohodě, tak se nedosáhne nejvyššího výsledku,“ ví moc dobře Ondřej Moravec.

„Možná mě za to někdo nebude mít rád, ale přílišná demokracie do sportu nepatří. Nejde jen všechny chválit a plácat po ramenou. Mohu s nimi být super kamarád, ale já jsem tady proto, abysme něco dokázali.“ dodává dvaačtyřicetiletý trenér českých biatlonistů.

Třeba se to našim reprezentantům znovu vedeným Ondřejem Rybářem zase povede už ve sprintu, který ve čtvrtek začíná ve 13.30.