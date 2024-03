Otcovská po premiéře ve Světovém poháru: Užívám si každé chvíle mezi elitními světovými biatlonistkami

Sledování biatlonu na olympiádě před deseti lety Kristýně Otcovské tak učarovalo, že ho sama chtěla zkusit. Protože v Litvínově nebyl žádný klub, tak ho s tátou založili. A nyní má za sebou třiadvacetiletá studentka medicíny premiéru ve Světovém poháru. V americkém středisku Soldier Hollow obsadila ve sprintu 62. místo. Soldier Hollow (USA) 15:36 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Kristýna Otcovská při závodě ve sprintu na Světovém poháru v Soldier Hollow | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

„Trať se hodně bořila a já v tom neumím jezdit. Vrávorala jsem tam, jak kdybych na tom stála poprvé. Dělám to i na normálním sněhu, ale teď to bylo obzvlášť vidět. Jsem ráda, že to mám za sebou a můžu si to odškrtnout,“ vykládala se sebeironií sobě vlastní Kristýna Otcovská.

Mladá česká reprezentantka se třemi střeleckými chybami skončila ve sprintu v americkém Soldier Hollow 62., dvě příčky a šest sekund od postupu do nedělního stíhacího závodu „Bohužel postup do stíhacího závodu nevyšel, ale ještě budu startovat v Canmore, kde už to snad vyjde,“ říkala Otcovská.

Všechny současné kolegyně z národního týmu Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová i Lucie Charvátová debutovaly kdysi ve Světovém poháru horším výsledkem, byť je fér přiznat, že byly o několik let mladší.

„V biatlonu jsou všechny závody stejné. Jedete, co to jde, snažíte se slušně odstřílet a pak vidíte, na co to stačí. Tady je největší konkurence, takže to podle toho vypadá. Je hezké pozorovat, jak nejlepší biatlonistky světa jezdí. Cestuji s nimi autobusem, vidím je na obědech, večeřích a uklidňuje mě to v tom, že jde o normální lidi a že bych třeba jednou mohla jezdit jako oni,“ sní biatlonistka Otcovská.

Cestu na svůj první Světový pohár si musela oběhat na plzeňské lékařské fakultě, kde je ve třetím ročníku.