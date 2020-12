Fenomén studené vody zaplavil Česko. ‚Tolik lidí nepamatuju,‘ diví se předseda klubu otužilců

Teploměr hlásí pět stupňů nad nulou, ale na travnaté pláži u Vltavy v pražském Braníku to vypadá, jako kdyby panovaly tropy. Pravidelně se zde totiž schází skupinka otužilců, které spojuje vášeň k ledové vodě.

„Myslím, že není moc sportů, kde by Česká republika tak dominovala jako právě v otužování,“ vypráví hrdě jeden z členů I. plaveckého klubu otužilců Praha pan Miloš Paseka.

Jak se začít otužovat? ve sprše pozvolna vlažnou vodou a postupně ji ochlazovat

při sprchování se pohybujeme, přešlapujeme na místě

v létě 3-5 minut, v zimě 1-3 minuty

po osušení provést pár zahřívacích cviků

před, ani po otužování, nepít alkohol

Jeho cesta k otužování přitom začala úplně někde jinde - měl problémy s usínáním. „Špatně se mi spalo, byl jsem přetažený, tak jsem hledal nějaké alternativní řešení na internetu a narazil na otužování,“ vzpomíná urostlý sportovec, který se pravidelně otužuje už šest let.

Šel však trochu proti zavedeným pravidlům, protože postupné přidávání studené vody ve sprše ho spíše odrazovalo. „Bylo to nepříjemné, spíš takové dráždění studenou vodu. Tak jsem v září vlezl do vody a to bylo úplně něco jiného,“ popsal začátky Paseka.

Na dotaz, jestli mu otužování zlepšilo imunitu, odpovídá s rozvahou. „První sezonu jsem odskákal, chytly mě záda. Měl sem i nějaké virózy, ale pak jako když utne a od té doby nic.“

Byla za tím dívka

To předseda oddílu Tomáš Prokop, který se otužuje už 25 let, měl zkušenosti s posilováním imunity díky studené vodě trochu odlišné.

„Prvních pět let jsem neznal rýmu, ani bolest v krku, prostě nic. Pak jsem něco měl, ale zpravidla to má lehčí průběh,“ říká pětačtyřicetiletý nadšenec a dodává, jak se k netradičnímu koníčku před více než čtvrt stoletím dostal.

„Tehdy jsem chodil s přítelkyní a ta spala s otevřeným oknem, já naopak potřeboval ponožky. Tak jsem se začal sprchovat a asi po dvou letech jsem se vsadil s kamarádem, že půjdeme k Národnímu divadlu a já se poprvé zúčastnil toho vánočního memoriálu.“

Počátky otužování v Česku

Otužování v Česku jako první zpopularizoval Alfred Nikodém, který se považuje zároveň za zakladatele zimního plavání. Pražský podnikatel a zlatník byl členem záchranářského týmu, který v zimě dohlížel na zamrzlou Vltavu, po které místní obyvatelé bruslili.

Když se někdo probořil, Nikodém ho vytáhl a protože měl solidní výkonnost, rozhodl se, že ve studené vodě bude plavat i ve volném čase. Od roku 1923 se pak začalo v zimě ve Vltavě plavat pravidelně, aby se zimní plavání ukázalo lidem.

Později z této tradice vznikl Memoriál Alfreda Nikodéma, který se každoročně koná 26. prosince u Národního divadla.

‚Pomohl‘ covid

Oba členové otužileckého oddílu se shodují na tom, že takový nárůst aktivních lidí, které v posledních měsících vídají na různých místech v Praze nepamatují.

„Bylo málo příležitostí, jak se realizovat jinde. Když lidi nemohli do posiloven, ani na sportoviště, tak si vybrali tohle. Že to je prevence proti covidu bych bral s rezervou. V oddílu to u nás pár členů prodělalo také,“ myslí si Paseka, který navýšení počtu amatérských otužilců přičítá koronavirové pandemii.

„Nebyly otevřené ani bazény, kdo chtěl plavat, musel do rybníků, jezer... Pak se stačilo podívat na facebook nebo instagram a vidí, že se někdo otužuje, tak je to inspiruje,“ doplňuje ho předseda oddílu Prokop.

Otužilé celebrity

V Česku se skutečně v posledních měsících fenomén otužování rozmohl natolik, že na sociálních sítích můžete u ledové vody vídat spoře oděné osobnosti, do kterých byste to možná ani neřekli.

Nemalou mírou se na popularizaci posilování imunity podílí například sportovci, jako je vítězka olympijských her ze Soči Eva Samková. Sedmadvacetiletá snowboardcrossařka patří mezi nejpoctivější otužilce a oblíbenou kratochvíli provozuje už poměrně dlouhou dobu.

Mnohé možná překvapí, že mezi otužilce se nedávno zařadila i majitelka modelingové agentury a příležitostná herečka Agáta Hanychová. Ta se sice zdokumentovala v plavkách u rybníka i s obsáhlým komentářem, fotku z vody však už nepřidala. Tak třeba příště.